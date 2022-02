Ligový fotbal je zpět, jaro konečně začalo a to pro nás – baníkovce – nejlépe, jak mohlo. Výhrou v Mladé Boleslavi. Vzhledem k průběhu to jsou zlaté tři body, navíc když se tam klubu dlouhodobě nedaří. Baník hrál dobře v úvodech poločasů, ve většině zbytku hracího času ho ale Boleslav přehrávala a vytvořila si více šancí. Kluci ale tlaku nepodlehli, vítězství urvali, což bude mít v konečném účtování ligy velkou váhu.

Pochválil bych obrannou čtveřici, nejvíce se mi líbili Ekpai a Klíma. Lidé se bavili o penaltách. Je to teď hodně individuální a záleží na rozhodčím. Nakonec je písknul na obě strany, tak aspoň nejsou žádné protesty. Koho jsem ale moc ve hře nepostřehl, byl Falta. Od něj čekám víc. Já bych tam dal spíše Buchtu, ale nevím, jaké měli trenéři záměry. Středová řada byla vůbec horší.

BOLESLAV – BANÍK (2:3) dle Deníku: Opory Klíma a Ekpai, střídání nic. Co říkáte?

Těžké to měl Boula. Líbil se mi v přípravě, ale liga je něco jiného a tohle byl jeho první zápas. Potřebuje čas, aby se zařadil a stal se z něj stabilní hráč pro základní sestavu. Když ale vidím takového kluka, sám si vzpomenu na svoje začátky. A vím, že to není jednoduché.

Jsem rád, že Baník ukázal opět svou produktivitu. Tři góly venku jsou známkou kvalitní ofenzivy. Navíc si umí pomoci jednoduchým gólem ze standardní situace. Když to herně úplně nejde, je to hrozně důležité.

Teď má Baník Teplice, tam se nečeká nic jiného, než výhra. Když pak zvládne i těžkou Olomouc, bylo by to hodně zajímavé. Baník každopádně vykročil do jara správnou nohou, tým může být spokojený a může jít i výš, než je čtvrté nebo páté místo. Zvlášť když Slavia se Spartou zaváhaly.

Kouč Baníku: Žádná krása, cílem bylo vyhrát za každou cenu. Smekl před veteránem

Tady ale vidím rozdíl. Zatímco u Slavie jde o překvapení, u Sparty jsem to čekal. Nemyslel jsem si, že přijede do Budějovic, podá dominantní výkon a zvítězí. Byl jsem přesvědčený o tom, že se Dynamo na ně dobře připraví a tři body jim nedaruje.

Trenér Páník se ale mistra nelekl. Karviná svědomitě bránila, dobře napadala, byla nepříjemná. Jsou to cenné body, na druhé straně vyhrály i Teplice s Jabloncem, takže se jim Karviná nepřiblížila. Teď to navíc musí potvrdit doma. Bude muset i tvořit, hrát dopředu a jít přímo za vítězstvím. To možná bude větší potíž, než uspět na Slavii.

Na závěr bych se rád ještě vyjádřil k jedné věci, a to jsou tresty fanouškům u krajského soudu. Je to citlivé, ale řekl bych, že jsou neúměrné.

Kauza fotbalových fanoušků: příznivci Baníku zažili u soudu šok. Došlo i na slzy

Tímto chci kluky podpořit, protože je osobně všechny znám a vím, že by pro Baník udělali vše. Sedm let vězení mi ale přijde moc. Pokud by šlo na tom něco změnit, moc bych jim to přál, aby se to povedlo. Mají děti, rodiny, práci. Tohle je mi líto.

PROFIL AUTORA:

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. V reprezentaci odehrál dva přátelské zápasy, vstřelil v nich dvě branky.

*NÁZORY V TOMTO ČLÁNKU NEMUSÍ VYJADŘOVAT STANOVISKO DENÍKU.