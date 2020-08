Před pár hodinami se stal čerstvým členem bohaté slávistické rodiny. „Do Prahy jsem jel včera v noci, absolvoval lékařskou prohlídku, odpoledne jsem už podepsal smlouvu,“ líčil.

Kromě Slavie se o něj ještě zajímal Baník Ostrava, jedna nabídka byla i z Polska. „Nad Polskem jsem ale neuvažoval,“ přiznal Lingr Deníku.

V novém klubu podepsal hned čtyřletý kontrakt. Je vidět, že trenér sešívaných Jindřich Trpišovský s ním počítá. „Sledoval mě prý přes rok, pak jsme spolu mluvili, asi se mu hodím do koncepce,“ uvažuje Lingr.

Rozhodly góly

Odchovanec karvinského fotbalu je běžec, nic nevypustí. Slavia se prezentuje podobným náročným stylem, Lingr by tak mohl do týmu zapadnout. Jen fyzický výkon ale nestačí. Co nakonec rozhodlo, že se bude ucházet o místo ve slavném klubu? „Asi moje góly, které jsem na jaře dal. To byl asi ten rozhodující faktor,“ přemýšlí nový slávista, se sedmi góly nejlepší střelec Karviné uplynulého ročníku FORTUNA:LIGY.

Zprvu byl v šoku

Prozradil, že nabídka z Edenu přistála na stole jeho agenta týden před koncem ligy. „Když mi agent říkal, že se o mě zajímá Slavia, byl jsem trochu v šoku. Pak jsem si ale řekl, že není na co čekat. Může to být obrovský posun v mé kariéře,“ vypráví Lingr.

Je teprve na jejím začátku, coby jedenadvacetiletý mladík může chytit svou šanci za pačesy. „Udělám vše pro to, abych se prosadil. Soustředění v Rakousku končí za týden, za další se už hraje liga. Je mi jasné, že konkurence je ve Slavii obrovská, jsou tady samí špičkoví hráči, ale jdu do toho, chci se o to porvat,“ hlásí odhodlaně.

Kdo jej zná, ten ví, že si bude zarputile kráčet za svým. Na hřišti se vždy dokázal obětovat, několik zápasů končil v totálním vyčerpání a v křečích, jeden s otřesem mozku. Pokud mu přístup vydrží, Trpišovský si jej oblíbí.

Dostat se do Slavie bere jako ohromnou poctu a výzvu. „Je to jako sen. Slavia je jeden z našich dvou nejslavnějších klubů, aktuálně je to TOP v Česku. Pro fotbalistu není v domácích podmínkách nic většího,“ uznává.

Povědomí o tradičním českém klubu samozřejmě má. „Kdo by neznal Pepi Bicana a další slavné hráče historie,“ usmívá se. „Já měl výhodu, že mě v mládežnických reprezentacích vedli trenéři Jan Suchopárek a Radek Bejbl,“ připomněl Lingr představitele zlaté slávistické generace (titul v roce 1996) a reprezentanty ze stříbrného ME v Anglii.

Spoluhráči z Karviné mu postup přejí. „Fandili mi a říkali, ať to jdu rozhodně zkusit, že mi budou držet palce,“ usmívá se Lingr.

A co když to nevyjde? „Tak asi půjdu někam na hostování, nad tím teď ale nepřemýšlím a pracuji s myšlenkou, že se podívám do Ligy mistrů,“ dodává závěrem.