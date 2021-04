„Doufám, že se do Klubu legend dostanu," doufal před dvěma a půl lety. To měl na svém kontě 250 ligových zápasů. V sezoně 2018/2019 nastoupil sedmadvacetkrát, pak už ale starty příliš nepřibývaly; v dalším ročníku pět, v tomto měl před duelem se Středočechy jen dva.

V září 2019 si totiž při utkání s Bohemians utrhl zadní stehenní sval. Za necelý půlrok byl zpět. Sice chtěl končit, pak si to ale ještě rozmyslel. Možná i díky přátelům a spoluhráčům, kteří ho přemlouvali, ať ještě vydrží. Dal to. Silou vůle. „Nedám konec kariéry zadarmo, ještě se budu rvát!" sliboval.

A dočkal se. 36letý rodák z Bosny a Hercegoviny se dostal v neděli na hřiště v první minutě nastavení. Připsal si jeden vyhraný souboj, poté sudí Dubravský foukl do píšťalky naposledy. Pro „Majstora“, česky mistra, mělo jubileum hořkou příchuť, Teplice prohrály 1:3, vinou čehož se namočily do boje o záchranu až po uši.

Víte, že…

… teplické legendy při svých jubilejních třístých zápasech odcházely ze hřiště s porážkou?

Jiří Sedláček hrál třístý duel 25. září 1977, Sklo Union prohrál v Žilině 1:3. Pavel Verbíř se pokoření bájné hranice 300 utkání dočkal 23. února 2008 v Liberci. Jeho tým padl pod Ještědem 0:4. Neslavně skončil i Ljevakovićův významný zápas, Tepličtí s Mladou Boleslaví prohráli 1:3.

Přesto mu po utkání gratuloval každý, kdo má ruce a nohy. Spoluhráči v kabině, kamarádi, fanoušci na sociálních sítích, obdivná slova sklízel i od příznivců cizích klubů. Kdyby mohli být na stadionu diváci, určitě by mu vytvořili nápaditou choreografii, po zápase by následovala mohutná děkovačka.



V Teplicích se „Ljeva“ zařadil po bok Pavla Verbíře a Jiřího Sedláčka. Nikdo jiný tři stovky zápasů v žlutomodrém dresu nenasbíral. Pravda, v ligovém Klubu legend jsou i Pavel Horváth, Michal Doležal, Tomáš Poštulka, Martin Fillo, Tomáš Hunal, Luděk Zelenka, Libor Došek, Tomáš Grigar, Karel Rada, Jakub Řezníček a Štěpán Vachoušek, ti všichni ale k zápasům se znáčkem teplického klubu na prsou přidali i starty za jiný oddíl.



Verbíř (379), Sedláček (339) a Ljevaković (300) jsou raritou a zároveň symbolem věrnosti. Dalším čekatelem na vstup do Klubu legend je Tomáš Vondrášek. 293 doposud odehraných ligových střetnutí absolvoval pouze v Teplicích! Žlutomodrým třístovkařem by se teoreticky mohl stát i Tomáš Grigar, nyní je na kótě 279.

Ljevaković na Stínadla přišel v červnu 2007 společně s Mahmutovićem, dalším později významným plejerem Severočechů. Debut zažil 16. září proti Spartě. „Skláři“ v duelu, který do dějin vstoupil dojemným loučením se zesnulým koučem Marečkem i legendárním výstupem sparťana Tomáše Řepky, vyhráli 2:1. Na první ligový gól čekal defenzivní záložník, který později nastupoval i na postu stopera, do 8. března 2009, kdy překonal plzeňského brankáře Ticháčka. Doposud dal „Ljeva“ 14 prvoligových branek.



Mnohem kratší čekání zažil na první ligovou žlutou kartu. Od rozhodčího Kociána ji vyfasoval právě v zápase proti Spartě. Po faulu na Abrhama se tak stalo ve 3. minutě… Není bez zajímavosti, že ve sbíraní žlutých kartónků je odchovanec Čeliku Zenica rekordmanem, nastřádal jich ve své bohaté kariéře 104!



A ještě jedna zajímavost: 300 ligových startů ještě nikdy v historii tuzemské nejvyšší soutěže nenasbíral cizinec!



Co dál? Po závěru sezony s největší pravděpodobností přijde konec aktivní kariéry. U fotbalu Ljevaković ale rozhodně zůstane, nedávno absolvoval trenérskou licenci, v teplickém béčku působil jako hrající asistent. A navíc je rozhodnutý, že se s rodinou usadí v Teplicích. Fanoušci „žlutomodrých" budou mít svého oblíbence stále na očích. Pro teplický fotbal jedině dobře. „Věk nezastavíte, donekonečna hrát nemůžu," je sympatický Bosňan smířený se svým odcházením.