Grémium klubů v pátek rozhodlo, že se liga dohraje, neboť po výsledcích karvinských testů tomu už nic nebrání. Možná by se ani nikdo nedivil, kdyby se koronavirová nákaza během týdne vyskytla v nějaké jiné kabině…

Milostivě však byla zrušena baráž. Ligové grémium se snažilo v pátek na svém zasedání vyhovět pokud možno největšímu počtu zainteresovaných klubů. V médiích často vystupující Brno a Dukla, které vyřvávaly, jak by vůči nim zrušení baráže bylo nefér, musí být spokojeny. Do ligy se totiž podívají oba. I když je baráž zrušena. Tedy Dukla za předpokladu, že se skupina o záchranu dohraje.

Z nejvyšší soutěže sestoupí jen poslední, což kluby také s přimhouřením oka odkývaly. Zdá se tedy, že jsou všichni spokojeni. Tedy až na toho chudáka, který opravdu sestoupí. Vyvstává otázka, proč se vlastně nepřistoupilo k variantě nesestupu? První liga je výkonnostně výš než ta druhá, ale fotbal v rukou LFA se snažil vyhovět hlavně druholigistům.

Nelze se nezbavit dojmu, že pokud by se koronavirová nákaza objevila v kabině některého z pražských klubů, na nějaké grémium by se nečekalo a liga by rovnou skončila. V západní Evropě normální obrázek.

Být oním prvoligovým sestupovým nešťastníkem, asi by stálo za pokus obrátit se na soud kvůli jasné neregulérnosti soutěže. A liga s osmnácti účastníky, když už léta je každému jasné, že i šestnáct je moc, protože kvalita soutěže strádá, to už snad ani za dodatečný komentář nestojí.