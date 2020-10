Kraj – Také ligové fotbalové kluby řeší současná zpřísněná opatření vlády kvůli šíření koronaviru, která jsou platná od středy 14. října. Deník oslovil všechny tři krajské zástupce působící v nejvyšší soutěži a zeptal se jich, v jakém režimu se budou připravovat.

Utkání 1. kola fotbalové Fortuna ligy: MFK Karviná - FC Baník Ostrava, 23. srpna 2020 v Karviné. Adam Jánoš z Ostravy. Fotbalová liga nyní stojí, od středy 14. října navíc začínají platit zpřísněná opatření. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Roman Fiala (manažer A-týmu Baníku Ostrava): „Je to nepříjemné, ale nedá se nic dělat. Začali jsme trénovat přesně podle současného manuálu, to znamená v oddělených skupinkách maximálně po šesti hráčích. Tak to bude vypadat i na středečním tréninku. Do vnitřního zázemí, tedy včetně kabin, sprch či regenerační zóny, platí zákaz vstupu.“