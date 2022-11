„Rozhodčí na hřišti i u VARu podle mého mají notičky. Divím se, že do toho sponzoři pořád dávají peníze a akceptují to. Chyba se stane, já ji taky občas udělal, ale u nás se dějí každý týden. Kdybych já takto neustále chyboval, tak nehraju fotbal,“ rozohnil se Baroš.

Že nebyl potrestán Chorého úder hlavou do obličeje Sörensena v sobotním šlágru Plzně se Spartou, nechápe. „Je pro mě nepochopitelné, že pan Franěk u VARu nezavolal rozhodčího, ať se jde na tu situaci podívat. Byl tam jasný úmysl soupeře zasáhnout,“ řekl Baroš.

„Četl jsem pak rozhovor s panem Fraňkem, nad kterým mi zůstává rozum stát. S odstupem času řekl, že tu chybu už vidí. Podle mě to není chyba, ale je to tendenčně dané. A to vždy ve prospěch top tří klubů. Tedy Sparty, Slavie a Plzně,“ hlásil ve studiu Baroš.

„Pořád se bavíme o tom samém, kolo co kolo, týden co týden. Neustále jsou bitá ostatní mužstva. Třeba jsem něco někde přehlédl, ale nevybavuju si, že by video zasáhlo a ublížilo těmto třem vyjmenovaným týmům v utkáních s těmi ostatními,“ dodal Baroš.

Nelíbí se mu také, že VAR a rozhodčí nespadají pod jednoho člověka a názory na jednotlivé situace se čas od času rozcházejí. VAR řídí specialista Michal Beneš, sudí jejich šéf Radek Příhoda. „Tohle je špatně. Zodpovědná by měla být jedna osoba,“ uzavřel Milan Baroš.