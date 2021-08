Doktor Štěpán Černý mu v roce 2019 operoval srdce a to tak, že může pokračovat v kariéře. Zkušeného kardiochirurga z pražské nemocnice Na Homolce slova mladého zadáka potěšila. „Když jsem to zaznamenal, vzpomněl jsem si na cestu, kterou musel ujít,“ říká pro Deník Černý, jinak fanoušek Viktorie Plzeň.

Vybavilo se vám období ze začátku roku 2019?

Ano. Vím, čím si David prošel v době, kdy mu srdeční vada byla diagnostikována, potom když se rozhodoval pro operaci. Samozřejmě jsem měl před očima složité angažmá ve Spartě, které přišlo poté, kdy byl na restart skutečně natěšený. To, že mě při svých pocitech po takovém zápase zmínil, že si vzpomněl, mě pochopitelně potěšilo a ocenil jsem to, protože vím, jak to chodí. Že ale dal dva góly, jsem věděl, protože zápas jsem sledoval.

Opravdu?

Samozřejmě za normálních okolností bych na utkání Baníku se Zlínem nekoukal, ale sleduji Davidovu cestu a vím o tom, že šel do Baníku zase nastartovat kariéru. Zároveň jsem měl čas, takže jsem viděl jeho góly naživo v televizi. Udělalo mi to radost. Stejně tak to, když mě potom v rozhovorech zmínil.

První gól byl typický pro obránce, když se trefil po ro᠆hovém kopu. Naopak druhý, kdy se zjevil v podstatě na hrotu útoku, byl už o poznání neobvyklejší, co myslíte?

Máte pravdu. První gól byl typicky stoperský. Vysoký obránce jde na standardní situaci, centr do vápna a krásně to uklidil. A to šlo o těžkou hlavičku. Pokud jde o druhý, tak vím, jakou pozici hrál v Jablonci, a jaký styl hry se snažil uplatňovat ve Spartě. Tedy zapojovat se do kombinace. Tam mu to moc nevycházelo, byl tam složitý problém spojený s tím, jak se obrana Sparty skládala. Nelehké období. Ale vím, že je to konstruktivní stoper, rozehrávka je ale dnes úlohou středního obránce. Úplně jiná role, než byla v době, kdy jsem sám fotbal hrával. Ale zpátky k tomu gólu.

Povídejte…

Byla to prostě hezká akce celého týmu, to bezpochyby.

Psal a gratuloval jste mu vy, nebo se ozval po zápase sám?

Já mu gratuloval, protože jak jsem řekl, zápas jsem viděl, a bylo jasné, že bude hodnocen vysoko. Jeho výkon musel každého zaujmout. Proto jsem mu psal já.

Sledujete i své další bývalé pacienty z řad sportovců?

Určitě ano, ale záleží koho. Přece jen takhle jednoduše koukat na to v televizi je možné v zásadě pouze u první fotbalové ligy.

Jsou profesionální sportovci vašimi častými pacienty?

Řekl bych to tak, že nejsou neobvyklými. Srdeční onemocnění, zejména ta vrozená, se vyskytují v každém věku. A zrovna ten typ vady, který měl David, postihuje jedno až dvě procenta populace. A stejné je zastoupení i mezi sportovci, tedy jeden až dva lidé ze sta mají tuto vadu. A část z nich to přivede k nám.

V nedávné minulosti byla řada kolapsů na hřištích, i na nejvyšší úrovni. A končily tragicky. Myslíte, že dnes byste s pokrokem medicíny hráčům pomohli a zabránili úmrtím?

No, takhle… Já neznám příčiny těch úmrtí, ale z informací, které mám, je velmi nepravděpodobné, že jejich obtíže souvisely s podobným typem srdeční vady. Ta vada se tímto způsobem neprojevuje. Nicméně řada arytmií je obtížně odhalitelných v situaci, kdy srdce funguje normálně. Navíc my doktoři jsme zvyklí se vyjadřovat ke všem problémům na základě přesných informací. Pokud ty já nemám, tak vše, co bych řekl, by byla jen spekulace, která by spíše mohla uškodit směrem k laické veřejnosti.

Může ale i amatérský sportovec a vůbec člověk poznat, že má problém s podobným, či jiným typem vady, nebo je na to třeba hlubší vyšetření?

Když se budeme bavit o tom, co měl David, tak tam ta vada byla málo pokročilá. A to se dá rozpoznat jen vyšetřením, které běžně vrcholoví sportovci podstupují. Pokud ale vada pokračuje dál, začíná se objevovat zadýchávání, pocity bušení srdce, zvýšená únava v mladém věku. To signalizuje srdeční onemocnění. Pak byste se měl vydat na specializované vyšetření sám.

Jak vidíte budoucnost Davida Lischky? Nebude ho srdce nějak omezovat?

Víte, já myslím, že zásadní pro Davida a jeho okolí je, abychom se my ani on k tomu už nevraceli. Měli bychom se soustředit na to, jak hraje fotbal, nikoli na to, že je jedním z mála aktivních fotbalistů na světě, který tu operaci podstoupil a vrátil se do plné zátěže. Koukejme na něj jako na zdravého. Fotbal není jen o stavu srdce, fyzické připravenosti, výkonnosti, ale i o hlavě, či zaujetí. To, čím si prošel, ho spíše posílilo. Teď se musí soustředit především na své výkony. Pokud jde o srdce, tak mu při pravidelných kontrolách říkáme, že nemá žádná omezení. A to by mělo platit i v následujících letech, minimálně po dobu jeho aktivní kariéry.

I když jste na začátku mluvil o gólech Davida Lischky se Zlínem, jste fanouškem Viktorie Plzeň. Nebojíte se, že v listopadu v Ostravě zatíží konto i vašeho oblíbeného klubu?

Jsem ze západních Čech, většinu života jsem prožil v Plzni a na Viktorku, dříve Škodovku, chodím padesát let, takže mám ke klubu vztah. Pokud si dobře pamatuji, když David hrál naposledy proti Plzni, bylo to za Spartu, tak namazal Krmenčíkovi na gól. Když jsme spolu žertovali v tomto smyslu, řekl jsem mu, že věřím, že to proběhne stejně. Tak uvidíme. (usmívá se)