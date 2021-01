Branky: 44. z pen. Poznar - 24. vl. Buchta.

„Bylo to hodně bojovné utkání o střed pole, což se dalo i očekávat. Přišlo mi, že Zlín byl v prvním poločase lepší než Baník, dobře zahrával standardní situace a vyhrával osobní souboje. Baník šel do vedení po chybě brankáře, který balon jen vyrazil a obrana ho neodehrála. Domácí se nakonec dočkali vyrovnání z penalty. Ve druhém poločase Baník prostřídal, změnil rozestavení a zlepšil se, bylo to o tom, kdo s koho, gól ale nakonec nepadl a myslím, že remíza byla asi spravedlivá.“

Karviná Slavia Praha 1:3 (0:0)

Branky: 82. z pen. Qose - 51. Sima, 61. Kuchta, 85. Olayinka. ČK: 90+5. Bolek (Karviná).

„Jakýkoliv tým, který hraje proti Slavii, to má extrémně těžké. Slavia je nejběhavější, má dynamické hráče a aby jste měli proti ní šanci na úspěch, musí se sejít více faktorů včetně štěstí. Karviná dělala na hřišti maximum, opět měla dobrou organizaci hry. Jenomže počínaje prvním inkasovaným gólem přišla o naději. Slavia je momentálně dominantní, má nejlepší tým v lize, její kvalita nejde dolů ani po prostřídání, naopak mnohdy její síla ještě vzroste.“

Olomouc SFC Opava 4:1 (2:0)

Branky: 29. a 64. Gonzalez, 26. Daněk, 65. Houska - 57. z pen. Nešický. ČK: 45. Tiéhi (Opava).

„Prvních pětadvacet minut se mohlo tvářit vyrovnaně. Na Olomouci bylo vidět větší herní sebevědomí. Po prvním gólu nebylo co řešit, domácí brzy přidali druhou branku a mohli hrát v klidu. Současná Opava nepředstavuje pro soupeře nebezpečí, nedokáže dát gól a když už se k nějaké šanci dostane, má smůlu jako v případě Žídkova břevna. Její soupeři tak nemusí být tolik na pozoru. Výsledek 4:1 odpovídal dění na trávníku.“

Opava a její problémy

„Změn se v krátké pauze v opavské kabině událo docela dost. Tým změnil oproti podzimu charakter. Už nechodí tolik do rychlých protiútoků po zisku míče, některé zápasy ztratili Opavští smolně. Trenér Kováč má k dispozici vysoké útočníky Smolu, Čvančaru nebo Juřenu, bohužel je momentálně nedokáže využít. Tito hráči potřebují centry do vápna, které bohužel nechodí. Opava si tak není schopna vytvořit šanci, být nebezpečná. Kluci se snaží zápas odpracovat. Viděl jsem konkrétně Juřenu v Olomouci, který nechal na hřišti spoustu energie, bylo na něm vidět, že mu to není jedno, ale do šestnáctky nedostal jediný centr. Radka Kováče mám rád, líbí se mi jeho zarputilost pro práci, ale Opava to bude mít hodně těžké.“