Koneckonců, oba týmy se v posledních týdnech prezentovaly brilantní formou. Spartaňské béčko pod vedením trenéra Michala Horňáka vyhrálo pět zápasů v řadě s impozantním skóre 25:2, domácí Jiskra zase uspěla v posledních čtyřech duelech, včetně utkání 2. kola MOL Cupu proti druholigovému Ústí nad Labem (2:0).

Jenže to, co se stalo ve druhé polovině zápasu (v 74. minutě), se v bojích na zelených trávnících často nevidí. Po jednom ze soubojů se na hřišti strhla pořádná mela. Vzduchem létaly pěsti, do bitky se přidal i rozlícený domácí kouč brankářů Karel Míčka, který v roli Zorra mstitele šel bránit své svěřence.

Zdroj: David Koranda

„Hostující Gabriel dal našemu hráči pěstí. Myslím, že i dvěma – Petrům Mužíkovi a Došlému, ale neviděl jsem to přesně,“ říkal po zápase domažlický trenér Pavel Vaigl s tím, že se situace jistě rozklíčuje pomocí kamerového záznamu. „Od nás pak na hřiště bohužel vběhl trenér brankářů, který neudržel nervy na uzdě. Samozřejmě se ho nezastávám, tohle do fotbalu nepatří, ale jsou to emoce a stalo se, zápas měl grády,“ pokračoval kouč a připomněl, že se podobné věci stávají i na profesionální úrovni. „Stalo se to i v Paříži na zápase PSG, kde se do toho také zapojili členové realizačního týmu.“

DVĚ ČERVENÉ KARTY A ÚPRK DO KABIN

Podle opakovaného záznamu mladý Gabriel opravdu hráče Jiskry udeřil. Celou situaci dobře viděl i 49letý rozhodčí duelu, který mladému sparťanovi udělil červenou kartu. „Hrubé nesportovní chování, udeření soupeře pěstí do oblasti hlavy v přerušené hře,“ napsal do zápisu. Kartu stejné barvy za stejný čin viděl i trenér brankářů chodského celku Karel Míčka.

Po mírném uklidnění vášní se na hřišti dlouho diskutovalo. Ale tím to neskončilo. Sparťané se po chvíli na pokyn asistenta Janouška sebrali a odešli do kabin. „Co bude dál?“ ptalo se přes 500 diváků v ochozech.

Nehrálo se dlouhých patnáct až dvacet minut. Pak se Letenští ale přece jen vrátili zápas dokončit. Samozřejmě za ohlušujícího pískotu tribun doplněného o spršku nadávek. „Údajně si Sparťané volali s vedením klubu a to jim doporučili zápas dohrát,“ prozradil domažlický fotbalista Tomáš Kuhajda a doplnil, že se ve své stále ještě mladé kariéře s podobnou situací nikdy nesetkal.

Zdroj: David Koranda

SPARŤANSKÁ FANOUŠKOVSKÁ OBEC CÍTÍ KŘIVDU

Zápas budil emoce také mezi fanoušky na sociálních sítích. Příznivci klubu z hlavního města si mimo jiné postěžovali na tendenční řízení zápasu. „Béčko poznává, o čem je ČFL. Člen realizáku Domažlic vběhl na hřiště a chtěl si něco vyříkat s našimi hráči. Filip Panák ho chytil "za flígr" a odtáhl pryč. Chvíli před tím rozhodčí Benedikt stříkal pěnu před zahráním přímáku ze stoje, protože se přes pupek neohne. Sparta nechce dohrát zápas a v 78. minutě odchází do útrob stadionu. Tendenčně řízený zápas, dvě červené, bitka a následný odchod do kabiny za pokřiku "pražský ku*vy",“ psalo se na facebookové stránce Sparťanské noviny, kterou sleduje přes 7500 lidí.

Zatímco fanoušci obou táborů byli ve virtuálním světě velice aktivní, zástupci pražského klubu se k situaci doposud nevyjádřili. Ani na svých webových stránkách, ani na pozápasové tiskové konferenci, které se nezúčastnili. Mimochodem, duel rozhodoval sudí Ladislav Benedikt, který byl před dvěma lety hlavní postavou aféry s názvem „ČFL a Živanice“.

Utkání Domažlice nakonec díky gólům kanonýra Došlého a Vůcha z prvního poločasu vyhrály 2:0 (nutno dodat, že zaslouženě, protože zejména v prvním poločase byla Jiskra lepší) a v tabulce poskočily na třetí místo. Rezerva Sparty zůstává i nadále první. Jisté je kromě výsledku také to, že zápas bude mít jistě dohru u kulatého stolu.