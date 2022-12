Je nositelem slavného fotbalového jména, ale nějak speciálně to nebere. Již brzy šestadvacetiletý Richard Dostálek kope za Kostelec nad Orlicí krajský přebor Královéhradecka. Se čtyřmi góly je v probíhající sezoně nejlepším střelcem týmu, který má ovšem za sebou špatný podzim, neboť je se třemi body poslední. Jeho jmenovec (48 let) hrával ligu za Brno, Slavii, Slovácko a Zlín, ale okusil i angažmá v ruské Kazani či německém Aue. V současnosti vede jako trenér prvoligovou Zbrojovku.

Richarde, jaké to je nosit jméno slavného fotbalisty?

(pousměje se) No, moc lidí se mě na to neptá. Vždycky na to přijde jen nějaký redaktor v rozhovoru a zeptá se na to. Příbuzní nejsme, je to čistě jenom shoda jmen.

Ve fotbalovém prostředí se na to nikdo neptá? Co třeba trenéři a podobně? Setkal jste se s tím někdy?

Trenéři ani ne, ale většinou lidé, co se pohybují okolo fotbalu, převážně ti starší. Párkrát se mě zeptali, jestli vím, kdo to byl a takhle. Jinak na to moc nenarážím.

Kdy jste začal vnímat, že se někdo se stejným jménem fotbalově proslavil?

Bylo to někdy na základce, kdy jsme jako malí googlovali svoje jména. To bylo asi prvně, kdy jsem na to přišel. Zadal jsem si do googlu Richard Dostálek a vyjelo mi tohle.

Jde se do čtvrtfinále. Rýsují se bitvy titánů Messi – Neymar a Mbappé – Ronaldo?

Co jste tomu tehdy říkal? On měl docela solidní hráčskou kariéru, nejvíce zářil v Brně a ve Slavii, ale hrál i v Rusku a Německu.

Jako fanoušek Slavie jsem byl rozhodně nadšenej, takže mě to potěšilo. Bylo to pěkné zjištění.

Začal jste ho od té doby sledovat?

To se ani nedá takhle říct. Vím o tom, že je někdo takový, ale že bych ho nějak víc sledoval, to se říct nedá.

Když vám rodiče vybírali jméno, nemělo to žádnou souvislost?

(zasměje se) Táta hrál fotbal, takže těžko říct, jestli o něm věděl nebo ne.

Neptal jste se ho na to někdy?

To nevím. Co si tak pamatuju, tak on fandil Viktorce Plzeň. Takže nevím, jestli to byla úplně volba mě pojmenovat po něm.

Co nyní? Kouknete občas, jak hraje Brno či jak si Dostálek vede?

Ne ne, nekoukám na to.

Vůbec?

Přesně tak. Ono je to fakt jenom shoda jmen, nic víc.

Richard Dostálek z Kostelce nad Orlicí (v bílém)Zdroj: archiv hráče

Slavii fandíte stále?

Ano, to samozřejmě platí pořád.

Kdo podle vás získá titul? Slavia, Plzeň nebo Sparta?

Ta třetí volba asi úplně nehrozí, ale myslím si, že titul získáme my. Na jaře to bude jízda a předskočíme Plzeň. Věřím tomu.

Brněnský Richard Dostálek byl střední záložník, vy jste útočník?

Jo, začal jsem fotbal jako útočník. Teď mě trenér strká více do zálohy, ale jsem spíš více útočící typ.

Vašemu Kostelci se podzim vůbec nevydařil. Co k tomu říct?

No (povzdychne si), není to moc dobré. Ani k tomu moc nejde co říct, prostě se to nepovedlo. Zkušenost nahradili mladí hráči a ti potřebují ještě nějaký ten rok, aby byli nějakým základem. Takže to není úplně tak, jak jsme si představovali před začátkem sezony.

FOTO, VIDEO: Velká pardubická trochu jinak. Místo koňů závodili běžci-gladiátoři

Bodů máte hrozně málo, přesto věříte v záchranu?

Určitě. Jaro bude dlouhé a my se pokusíme nějak zvrátit ten osud, co nám všichni kolem přisoudili. Ale bude to těžké, bude to práce.

Pomalu bude finišovat mistrovství světa. Máte nějaký tým, kterému přejete? A kdo podle vás získá titul?

Sázím na Portugalce, že by to mohli vyhrát. Ale přál bych Maroku, aby došlo co nejdál. Teď se setkají spolu, tak to pro mě bude zajímavý zápas.

Budete fandit Maroku?

(usměje se) Budu fandit především dobrému fotbalu.