V utkání I. A třídy mezi týmy Doks a Chlumce (2:1, domácí srovnali v 70. min. z penalty a rozhodli v 85.) přineslo hned na úvod sezony pořádný rozruch. Vedoucí mužstva a předseda hostujícího klubu Radek Vostárek viděl v závěru červenou kartu za poznámky na adresu trojice arbitrů a nakopnutí kýble s vodou.

V následném protestu se pak nejen neztotožnil s tím, jak rozhodčí Trumpus popsal jeho komentář v zápise. Zároveň obvinil kompletní trojici (Kosina, Zdeněk) z tendenčního řízení. „Těch vědomých chyb v zápase bylo nespočet. Bohužel ale jenom v náš neprospěch. Ve fotbalovém prostředí se jako funkcionář oddílu pohybuji dlouho, abych poznal, kdy je ovlivněn zápas od rozhodčího úmyslně a kdy z neumění, nezkušenosti,“ napsal Vostárek, v jehož očích se místo penalty měl pískat faul na obránce a rozdílový gól padl z ofsajdu.

Nevynechal přitom ani přihlížejícího sudího Karla Vyhnala. Rovněž on se prý měl podle Vostárka účastnit v předvečer utkání spolu s rozhodčími „debaty o sportu“ v restauraci poblíž Kolína. „Tam asi bylo již rozhodnuto o osudu sobotního zápasu. Vyhnal mohl jet na jakýkoliv zápas, ale vybral si zápas svých soukmenovců,“ uvažoval Vostárek a zároveň přiznal, že s Vyhnalem si necelý den před utkáním telefonoval.

Zmíněnou trojici rozhodčích pak považuje za zastánce starých pořádků. „Škodí a chtějí vytvořit atmosféru pocitu, aby si kluby řekly, že to se za starých časů tohle nedělo a bylo lépe, co se týče rozhodování zápasů. Stručně bych to přirovnal k Trojskému koni,“ uvedl také v oficiálním protestu Vostárek. Že by sám řekl něco proti F-evoluci, jak se objevilo v zápise, „rezolutně odmítá“: „Jsem ochoten se hájit proti těmto lžím u disciplinární komise.“

Zatímco sportovně-technická komise protest neprojednala a vyzvala klub k doplnění chybějících náležitostí, komise sudích vedená Petrem Blažejem už svůj postoj vyjádřila. K dispozici měla i pohled Karla Vyhnala. Ten obvinění od Vostárka, že by se měl spolupodílet na osnování výsledku, odmítl jako lživá. Stejně jako další, s utkáním už nesouvisející nařčení, že byl najat na černou práci během jarní valné hromady OFS Kolín, když do sálu nevpustil zástupce oddílů, kteří neměli v pořádku potřebné náležitosti.

Vyhnal nechápe, Vostárkovi prý pomáhal

Osočení jej prý překvapila o to víc, že přišla od člověka, kterého osobně delší dobu zná. „Proč by jeden a ten samý Karel Vyhnal na jednu stranu po dobu několika let pomáhal panu Vostárkovi v rámci kamarádství se zajištěním lékařské péče, radil mu v oblasti fotbalových předpisů, řádů a norem, dohazoval mu ještě v červenci tohoto roku hráče, a tak dále a zároveň by ten stejný Karel Vyhnal měl najedou mít zájem poškodit jeho oddíl v utkání v Doksech?“ hájil se Vyhnal.

Připustil, že ve zmíněné restauraci provozované členem krajské disciplinární komise Vilémem Löwem v inkriminovaný večer skutečně byl, s triem Trumpus, Kosina, Zdeněk se ale prý ale ten den nesetkal tam, ani jinde. „Pan Vostárek bohužel psychicky neunesl porážku svého družstva, to se může stát, emoce k fotbalu patří a zcela jistě nebyl ani prvním ani posledním funkcionářem družstva, co kdy rozkopl kbelík s vodou. Ale proč začal najednou takto urážet moji osobu, vymýšlet si směrem k mé osobě lži, snažit se mi ublížit, to mi po těch všech letech známosti, kamarádství a pomoci panu Vostárkovi hlava nebere," uvedl Vyhnal mimo jiné v několikastránkovém textu.

A co na to všechno komise rozhodčích? „KR se důrazně ohrazuje proti zcela bezprecedentním útokům a nepravdivě uvedeným skutečnostem, jež ve svém protestu uvedl předseda SK Chlumec pan Vostárek,“ stojí v zápise z jednání s tím, že některé v protestu osočené osoby už podnikly právní kroky na svou obranu.

Vostárka také vyzvala, aby neprodleně doložil výroky a tvrzení, jenž uvedl v protestu. Pokud tak neučiní, jsou Blažej a spol. rozhodnutí podat podnět disciplinární a etické komisi kvůli znevážení dobrého jména fotbalu a několika dalším přečinům.

„Jedná se o zvlášť závažná obvinění, jenž zcela přesahují hranice fotbalových norem," zdůraznila komise.

Mimochodem: Petr Blažej je předsedou OFS Kladno a novým šéfem krajské komise, patřil mezi blízké spolupracovníky někdejšího kritizovaného vedení v čele s Miroslavem Libou. Do paměti fanoušků se dostal skandálem takřka před deseti lety, kdy jako asistent přiznal požití alkoholu před zápasem. Letos už se mezi profesionální sudí nevešel.

Jak už sám Vostárek poznamenal přímo v protestu, nedisponuje jeho klub videozáznamem z utkání. Pokud se nevytasí s jiným trumfem, postihu s největší pravděpodobností neunikne. „Jsem ochoten přijmout trest za nevhodné chování ohledně nakopnutého kýblu. To, že jsou to gauneři a trestní komando, za tím si stojím i s odstupem času," trval na svém Radek Vostárek.