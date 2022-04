Jak by to podle informací na webu Slavie mělo fungovat? Na základě naměřeného koeficientu rychlosti budou muset fotbalisté v pohárových duelech nosit zátěž v podobě iridiových destiček, vkládaných do podrážek kopaček. U nejrychlejších borců by mohlo jít až o 1125 gramů na jedné noze.

Nezastavitelný Sor. Slavia vykročila rázně za postupem

Návrh prý vzešel od od Mezinárodní asociace svazů laxních obránců MASLO. Dá se to chápat: neschopnost udržet tempo s mnohem rychlejšími protivníky může na psychiku neohrabaných stoperů působit krajně negativně, vyvolávat v nich pocit méněcennosti a nepříznivě se odrazit i v jejich osobním životě.

SK Slavia Praha je znepokojena zveřejněním přípravy nového nařízení pro evropské soutěže, které má vstoupit v platnost od začátku sezony 2022/23.



PROHLÁŠENÍ

Pro Slavii by šlo o další ránu v krátké době. „Pokud by nařízení SOR mělo vstoupit v platnost, bude to pro Slavii další rána poté, co rakouská policie zahájila řízení s Yirou Sorem za překročení povolené rychlosti během venkovního zápasu s Lincem,“ postěžovali si Pražané.

Souboj precizních obran. Slavia chce (opět) držet střelce Plzně pod pokličkou

Davy fanoušků na Julisce

To ještě sešívaní nevěděli, že zásadní komplikace budou provázet i jejich vyhrocený nedělní duel o první místo v Plzni. Rozmary počasí totiž v pátek 1. dubna zcela nečekaně zasypaly stadion ve Štruncových sadech pořádným přívalem sněhu.

A sakra.. Zima se vrátila Raději jdeme na neděli hledat oranžové míče

Na jiných stadionech naštěstí řeší veselejší starosti. Například druholigová pražská Dukla už se nemůže dočkat sobotního domácího duelu s Líšní, který by se měl odehrát v ještě bouřlivější kulise, než je na Julisce zvykem.

Pořadatelé jsou naštěstí na nápor lidu dobře připraveni.

Na sobotní utkání s Líšní očekáváme vyprodanou Julisku, proto jsme se na poslední chvíli rozhodli kapacitu stadionu ještě zvýšit mobilními tribunami.



Na sobotní utkání s Líšní očekáváme vyprodanou Julisku, proto jsme se na poslední chvíli rozhodli kapacitu stadionu ještě zvýšit mobilními tribunami.

Kupte si vstupenku co nejdříve, ať na vás na zbyde místo!

„Očekáváme vyprodanou Julisku, proto jsme se na poslední chvíli rozhodli kapacitu stadionu ještě zvýšit mobilními tribunami,“ uvedla v pátek Dukla. Tradiční tým je po celé Evropě ostatně proslulý nadprůměrně vysokou návštěvností, kterou mu závidějí i velkokluby v nejprestižnějších soutěžích…