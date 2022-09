Na Českolipsku se ale jeden takový přesun moc nepovedl. Pořádně nazlobený je Pavel Kolář, šéf fotbalového Jestřebí, které aktuálně hraje krajskou I.B třídu. O co jde? „S Novým Borem jsme dlouho spolupracovali a dobře. Ale to, co udělali teď, je hrozné. Jsou to prostě manýry STB,“ zlobí se Kolář.

O co přesně jde? Dvacetiletý fotbalista Pavel Havlík odešel v létě 2021 z Jestřebí do Nového Boru. Dle Koláře se oba týmy dohodly, že za rok se Havlík do Jestřebí vrátí. Nestalo se tak. „Všechno jsme řešili s Jiřím Obrovským, sekretářem Nového Boru. Havlík odešel mimo přestupní období, Obrovský mi potvrdil, že se letos v červeni vrátí. Jenže od té doby se mnou vedení Nového Boru nemluví. Prostě mi ho ukradli,“ pokračuje šéf fotbalu v Jestřebí.

Přitom spolupráce mezi oběma kluby byla v minulosti bez větších problémů. „Ano, dělali jsme několik přestupů. Obrovského jsem bral jako ikonu Nového Boru. Teď mě velmi zklamal, jsou to manýry jak za dob STB. Takhle se to nedělá. My jsme ho tady vychovali a nic z toho nemáme. Řeším to s mým právníkem, jinak to nejde,“ dodal Kolář.

Skvělá parta

Dle slov spoluhráčů ale Havlík do Jestřebí zpátky nechtěl, v Novém Boru se mu líbí. Co na to říká samotný fotbalista? „Šel jsem do Nového Boru s tím, abych si zahrál vyšší soutěž. Dalším důvodem byl fakt, že pan Kolář v minulosti udělal při přestupech hráčů pár leváren. Tomu jsem chtěl předejít. Nechtěl jsem, aby mi bránil posunout se někam dál. Nechtěl jsem se prostě někde zazdít. Sice nám to teď výsledkově nešlape, ale v Novém Boru máme skvělou partu,“ potvrdil Deníku Pavel Havlík.

Deník samozřejmě kontaktoval i vedení Nového Boru. „S panem Kolářem jsme se jasně domluvili o působení Pavla Havlíka v Novém Boru. To, jak to bude dál, si pan Kolář tak trochu upravit. Moc to nechápeme. Nechceme spolupráci ukončit, chceme ale co nejférovější jednání. Chceme diskutovat, nechceme, aby nám něco někdo diktovat. Pavel se rozhodl, že u nás chce zůstat. Chtěli jsme o tom s panem Kolářem jednat, ale on to odmítl. Jenom si dával určité podmínky,“ nechal se slyšet Jiří Obrovský, sekretář FC Nový Bor.