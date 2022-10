První branku vstřelil šest minut před poločasem. „Zatáhli jsme balon po levé straně. Balon se dostal ke mně, nasadil jsem svému protihráči housle a míč uklidil k tyči,“ popisoval svou první trefu. Druhý gól vstřelil ve 49. minutě, kdy dostal míč z pravé strany a ve vápně se trefil na zadní tyč. Hattrick zkompletoval pak dvanáct minut před koncem. Po rozehrávce na půlce dostal centr, vybojoval míč a udělal brankáře. „Zápas nám celkově vyšel. Dali jsme šest branek a hlavně vyhráli,“ podotkla opora Starého Města. Jasno má i v tom, co přinese klukům do kabiny. „Určitě něco koupím. Vypadá to na lahev rumu,“ prozradil.

Hatrricků moc v kariéře zatím nedal. „Snad to bylo někdy ještě v žácích,“ lovil v paměti osmadvacetiletý fotbalista.Letos se zatím trefil sedmkrát. „Góly střílím rád. Chci jich dát vždy co nejvíce. Kdybych jich dal letos něco okolo patnácti, vůbec bych se nezlobil,“ přiznal Zdeněk Vráblík a vzápětí dodal: „Být nejlepším střelcem by bylo krásné.“ Na otázku, který gól v kariéře mu utkvěl nejvíce v paměti, odpověděl: „Pamatuji si, kdy se mi podařilo na jeden dotek přehodil záložníka, obránce i brankáře.“

S fotbalem začínal Zdeněk Vráblík v Huzové. Kopal také krajský přebor za Šternberk a I. A třídu za Paseky, všechno za kluby z Olomouckého kraje. „Během kariéry jsem měl i pauzu, kdy jsem pracoval v Anglii. Poté, kdy jsem se odstěhoval do Břidličné, tak mě Patrik György přetáhl do Starého Města,“ komentuje svou dosavadní kariéru.

Momentálně kope v okresním přeboru. „Asi bych mohl hrát vyšší soutěž, ale kvůli pracovnímu vytížení, na to nemám čas. Fotbal musel jít stranou,“ prozradil Zdeněk Vráblík. Jak již bylo zmíněno, dva roky žije v Břidličné. O tom, že by si mohl třeba vyzkoušet divizi za místní Kovohutě, nepřemýšlí. „V Břidličné bydlím, ale musím přiznat, že v kontaktu z klubu s nikým nejsem. Ve Starém Městě jsem spokojený. V kabině je výborná parta, a to je taky důležité,“ uzavřel fotbalový kanonýr povídání.