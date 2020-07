Další brankostroj ve Vrbně. Domácí fotbalisté v rámci přípravy hostili Úvalno. Sice už v první minutě prohrávali, nicméně nakonec zvítězili vysoko 13:2, když šest branek vstřelil Tomáš Němec, kterému skvěle sekundoval čtyřgólový David Mikula.

Vrbno opět nadělovalo | Foto: TJ Vrbno pod Pradědem

„Nebyli jsme kompletní, ale to je v době dovolených normální. Bylo vidět, že soupeř asi ještě netrénuje. My se ale soustředíme sami na sebe. Chceme se posouvat dál a zatím to vychází. S výkonem jsem spokojen a věřím, že stejně to vnímají i naši fanoušci,“ řekl trenér Antonín Mura. V sobotu od 14 hodin hostí Vrbno Zlaté Hory.