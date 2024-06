Perný víkend mají za sebou fotbalisté béčka Břidličné. Hráli totiž hned dva zápasy. Nejprve v sobotu cestovali až do Chomýže, v neděli pak dohrávali odložený zápas proti Hornímu Městu. Dvěma výhrami definitivně stvrdili prvenství v okresním přeboru!

Béčko Břidličné vyhrálo okres | Foto: FK Břidličná

Béčko Břidličné přitom funguje teprve druhým rokem. V minulé sezóně bez ztráty bodu ovládlo III. třídu, nyní si dokráčelo i pro vítězství v okresním přeboru. „Dva roky zpátky se tady dal dohromady tým kluků, kteří všichni pochází z Břidličné, a kteří spolu dříve hrávali. Různě jsme se rozutekli a nastupovali všemožně po okolí, až v předminulém roce jsme znovu utvořili tým. Musím říct, že když se po okolí rozneslo, že budeme zakládat B-tým, měli jsme hodně zájemců. Důležitý byl výběr, utvořila se perfektní parta,“ vrátil se k počátkům nynějšího úspěchu béčka Břidličné jeho manažer Zdeněk Urbánek.

Mužstvo je velmi zkušené. „Nesmíme opomenout, že v týmu máme sedm čtyřicátníků, jeden hráč nedávno slavil padesát. Zásadní ale je, že tito kluci vždy byli dobří fotbalisté, kteří svůj um nikdy nezapomněli,“ vyzdvihuje přednosti týmu Urbánek. Zatímco v minulém ročníku, když ještě nastupovalo ve III. třídě, hrálo béčko Břidličné jen 14 zápasů proti sedmi soupeřům v sezóně, okresní přebor už byl náročnější, i z hlediska cestování. „Museli jsme si stanovit nějaký režim tréninků i zápasů. Všichni to děláme na úkor rodiny i práce. Možná jsme ani nečekali, že se nám povede vyhrát dvě soutěže během dvou let. III. třídu jsme projeli bez ztráty bodů, okres už byl náročnější, ale i tady se nám podařilo si vítězství zajistit kolo před koncem.“

Břidličná B nejprve v sobotu zvítězila 3:1 v Chomýži, následně v nedělním derby rozstřílela Horní Město vysoko 10:0. Před posledním utkáním tak má pětibodový náskok na Vrbno pod Pradědem. „Musím přiznat, že jsme nečekali, že bychom se v této sezóně mohli vůbec rvát o vítězství. Hned v prvním kole jsme prohráli v Osoblaze, padli jsme i v Úvalnu. Možná to bylo dobře, více jsme se semkli a zjistili jsme, že nám v okresu nikdo nic nedá zadarmo,“ přiznává Urbánek. Béčko Břidličné si tak vybojovalo právo na postup do I. B třídy. Zda tam skutečně zamíří, to se rozhodne v dalších dnech.