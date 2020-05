Známý fotbalový trenér a manažer Antonín Mura má nové angažmá. Jeho dalším klubem, který ve své bohaté kariéře povede, bude tým z Vrbna pod Pradědem. Byť se jedná o městečko, místní klub se zatím plácá pouze v okresním přeboru.

Antonín Mura, nový kouč Vrbna | Foto: Petr Widenka

Životopis fotbalového stratéga Antonína Mury je pestrý. S oblibou rád tahal nahoru ambiciózní kluby. Tam, kde byl, dokázal přivést kvalitní hráče. Postupy zažil například s Krnovem, Mikulovicemi, Bruntálem či Městem Albrechtice. Nyní se jeho zastávkou stalo pro mnohé překvapivě Vrbno. „Pamatuji si, kdy bylo Vrbno fotbalovým městem. Hráli tuším krajský přebor. Osobně už jsem tam taky v minulosti působil. Tréninky jsme měli od jedné hodiny. V posledních letech šel ale fotbal ve městě rapidně dolů. Okresní přebor je pro Vrbno málo,“ míní Antonín Mura, který po předčasném konci v Bruntále, který vytáhl do divize, zamířil do Řepiště. „Když jsem do klubu přišel, byl u dna tabulky. Podařilo se nám ho vytáhnout do první trojky, tím naše spolupráce skončila,“ poznamenal dvaašedesátiletý kouč.