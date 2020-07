Bývalý útočník Bruntálu Tomáš Němec měl znovu nabito ostrými. Fotbalisté Vrbna pod Pradědem v dalším přípravném zápase porazili Zlaté Hory 6:1.

Vrbno opět vítězně | Foto: Dušan Pechal

„Narazili jsme na prvního soupeře, který k nám přijel vyloženě bránit. Trochu nám trvalo, než jsme se do toho dostali. Pak už nám to začalo padat. Jsem rád, že kluci od útočného fotbalu neupustili,“ usmíval se trenér Vrbna Antonín Mura. Čtyřmi góly se blýskl Tomáš Němec, z kterého se stává mašina na góly. „Tomáše znám delší dobu. Už jsem ho měl v Bruntálu. Je to Vrbeňák, skoro rok nehrál fotbal. Je vidět, že ho to zase začalo bavit. Máme tady v týmu více kluků, co se vrací k hraní. Stále platí to, že chceme mít v kádru co nejvíce místních,“ zakončil. V sobotu hraje Vrbno opět doma, tentokrát hostí Město Albrechtice. Zápas má začátek ve 13 hodin.