Trenér Antonín Mura má za sebou premiéru na lavičce fotbalistů Vrbna. Vyšla mu dobře. Jeho tým v rámci přípravy porazil na domácím trávníku rezervu Krnova 6:0.

Fotbalisté Vrbna porazili béčko Krnova | Foto: TJ Vrbno

„Zatím mám z týmu dobrý pocit. Kluci výborně pracují v tréninku a dokázali to přenést i do zápasu,“ pochvaloval si trenér Antonín Mura. „Byť se jednalo o přípravu, přišlo na zápas i dost diváků, bylo jich určitě přes stovku,“ podotkl zkušený kouč. Co se týká sestavy, tak v ní se objevil jeden nováček, a to brankář Tomáš Herda. „Otázku brankáře jsme museli řešit. Jinak stále platí, že tým bude složen hlavně s vrbenských kluků. Přijdou dva tři odjinud. Soutěž se třinácti fotbalisty se hrát nedá,“ poznamenal Mura. Další zápas přípravy odehraje jeho tým v sobotu, a to od třinácti hodin na domácím hřišti proti Zátoru.