S fotbalovými změnami se nám roztrhl pytel. Podívejme se na některé přestupy, které se v poslední době zrealizovaly na Bruntálsku.

Přestupy v nižších soutěžích | Foto: Petr Widenka

Tomáš Grosman přestoupil z Chomýže do Světlé Hory, Jakub Němec ze Slezských Pavlovic do Startu Janov. Jakub Melichárek vyměnil Zátor za Sokol Karlovice. Zkušený Jan Laryš zamířil ze Slezských Pavlovic do Města Albrechtic. Brankáře Tomáše Herdu získalo Vrbno. Šestatřicetiletý gólman naposledy patřil Hrabové. Do Vrbna míří i další zkušenost, a to v podobě sedmatřicetiletého stopera Martina Procházky. Ten byl naposledy registrován v Petřvaldu na Moravě, v minulosti oblékal ale například i dres Kozmic. Marian Nováček zamířil se Široké Nivy do Sokola Karlovice. Tentýž klub získal Ondřeje Procházku z Rýmařova a Jana Trepače s Josefem Urbaníkem z Malé Morávky. Petr Táborský, naposledy oblékající dres Města Albrechtic, se stal novou tváří Jindřichova. Richarda Hapku angažovalo Staré Město ze Světlé Hory. Naopak do posledně jmenovaného míří Michal Kováč. Pětadvacetiletý fotbalista naposledy hrával v Nových Heřmínovech. Město Albrechtice lovilo ve Slezských Pavlovicích, odkud přicházejí Patrik Wenda s Radimem Pavlíčkem. Posilovaly ale i Slezské Pavlovice, do jejich kádrů míří Ctirad Štefek ze Sokolu Brantice a Martin Urban ze Zátoru. Roman Choma se zase stal novou akvizicí Brantic. Martin Kováč bude zase chtít více prostoru dostávat v Dolanech, v Rýmařově se totiž tolik neprosazoval.