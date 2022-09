Výhra nad Dolní Moravicí byla pro Karlovice premiérovou v této sezoně. „Po dvou remízách jsme potřebovali vyhrát. Jsem rád, že nám to vyšlo,“ pousmál se Marian Raiskup. Tentokrát ho trenér nasadil do středu zálohy. Nové role devětatřicetiletému fotbalistovi sedla. „Mladí kolem mě makali, já jsem se jim to snažil rozdávat. Nakonec se mi podařily vstřelit i tři branky,“ pochvaloval si odchovanec karlovického Sokolu.

A jak vypadaly jeho tři branky? „První gól jsem střílel do prázdné branky, kdy mi to dával přesně Kamil Wilczek,“ popisoval Kamil Raiskup svůj první střelecký zásah. Při druhém dostal finální přihrávku mezi obránce a míč uklidil do levého rohu branky gólmana Tomáše Sitaře.

„Třetí gól se mi podařilo vstřelit poté, co jsem utekl z půlky a zakončil na pravou tyčku,“ doplnil výčet gólů zkušený fotbalista. Domácí celek mohl vyhrát i vyšším rozdílem. Po Raiskupových přihrávkách jeho spoluhráči trefili dvakrát brankovou konstrukci.

Marian Raiskup je rychlostní typ fotbalisty a během své kariéry převážně nastupoval v útoku. „V útoku se cítím dobře. Ale okolnosti tomu nyní chtějí jinak, tak se snažím dirigovat tým ze středu zálohy,“ přiblížil.

Marian Raiskup.Zdroj: archiv Mariana Raiskupa

Raiskupovi je už devětatřicet, na konec ale rozhodně nemyslí. „Fotbal mě baví, je součástí mého života. Snažím se udržovat. Cvičím s vahou svého těla, chodím běhat. Mám stále velkou chuť do hry, ale není to zadarmo. Člověk se prostě musí o sebe starat,“ říká ke své fotbalové dlouhověkosti. „Nyní mám ale problémy se zápěstní kůstkou, tak řeším, co dál. Je jasné, že ruka půjde do sádry, takže to musím naplánovat na dobu, kdy nebude fotbal,“ dodal.

Gólu dal během své kariéry nespočet. Neměl problém jich nasázet třeba osmatřicet za sezonu. „Góly střílím rád, dal jsem jich dost. Některé byly pěkné, ale že bych dal nějaký, na který bych vzpomínal to, ne,“ prozradil Marian Raiskup.

Jeho fotbalový život je pestrý. Nastupoval za Karlovice, Vrbno pod Pradědem, Zdounky, Kvasice, Kroměříž nebo Chomýž. „Je pravdou, že deset let jsem hrával i na Kroměřížsku. Měli jsme tam firmu, tak jsem tam i žil,“ prozradila hvězda Karlovic.

Momentálně kope okresní přebor za Karlovice, ale na stole má nabídku z I.A třídy. O jeho služby stojí manažer a trenér Města Albrechtic Antonín Mura. „Je pravdou, že zájem od Tondy Mury je velký. Musím přiznat, že I.A třída mě láká. Podzim dohraji asi v Karlovicích a pokud by zájem Albrechtic trval, šel bych tam na zimní přípravu,“ zakončil povídání Marian Raiskup.