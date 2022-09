„Hattrick jsem naposledy dával někdy v mládežnických kategoriích,“ lovil v paměti pětadvacetiletý fotbalista. „Je to dáno i tím, že jsem hrával hlavně v obraně. To až nyní ve Starém Městě mě trenér posunul do útoku. Prý jsem nejrychlejší v týmu,“ vysvětloval.

V sobotu se poprvé trefil ve 20. minutě. „Na úvodní gól mi nahrával můj dobrý kamarád Zdena Vráblík. Dal mi to dobře, šel jsem sám na gólmana a po dvou dotecích zakončil,“ popisoval svůj první gólový zápis. O osm minut později zvedal ruce nad hlavu znovu. „Obdobný gól, tentokrát mě vysunul Michal Popelka. Dostal jsem míč do běhu a trefil to,“ komentoval Patrik György svou druhou trefu. Hattrick zkompletoval v padesáté minutě.

„Opět mi nahrával Zdena Vráblík, tentokrát jsem udělal kličku stoperovi a překonal brankáře,“ řekl k třetímu gólu. Staré Město vyhrálo 4:0. „Mohli jsme dát i více branek, ale další šance jsme neproměnili,“ poznamenal ještě k sobotnímu duelu.

Patrik György si během kariéry vyzkoušel jak MSFL, tak divizi a krajský přebor. Nabízí se otázka, zda není okresní přebor pro něj málo. „Málo to určitě je. Ale začal jsem podnikat v oblasti finančního poradenství, což se mi s vyšší soutěží nedalo skloubit. Šel jsem tak hrát pro radost do Starého Města,“ prozradila jedna z velkých postav bruntálského okresního přeboru.

Bruntál nasadil novou posilu, na Hlubinu to ale nestačilo

Rodák z Břidličné během své kariéry prošel třemi kluby. Rád vzpomíná na štaci v rýmařovské Jiskře u trenéra Milana Furika. „V Rýmařově to bylo super. Musím to hodnotit kladně po všech stránkách. Docela mi bylo líto, že jsem musel skončit, ale časově jsem to nestíhal,“ svěřil se mladší z bratrské dvojice Györgů.

Tým z jeho rodného města loni slavil historický postup do divize. Do základní sestavy Kovohutí patří o jedenáct let starší Patrikův bratr Roman. „Břidličná má dobrý tým, ale myslím si, že divize je pro město až moc vysoká soutěž. Trošku mi vadí, že za tým nehrají, až na výjimky, odchovanci,“ přidal svůj postřeh Patrik György.

Na otázku, zda by si nechtěl s bráchou za Kovohutě ještě zahrát, odpověděl: „S bráchou jsme už spolu hrávali, vždy jsem k němu vzhlížel. Je pravdou, že mě do Břidličné láká. Musel bych ale hodně, hodně potrénovat.“

A jak to vypadá s jeho kanonýrskými cíli v letošním ročníku? „Cíle si nedávám, důležité je, ať se daří týmu. A navíc, rád bych hrál za tým v obraně,“ zakončil povídání Patrik György.