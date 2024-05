V jasnou záležitost se proměnilo utkání I. A třídy ve Velkých Heralticích. Fotbalisté z Města Albrechtic s domácím týmem drželi výsledkově krok pouze v prvním poločase. Ve druhém dějství se Heraltice rozstřílely a nakonec vyhrály 5:0.

Město chytlo pětku | Foto: Jakub Hrubý

„Zápas byl jednoznačný. Velké Heraltice nám nedaly šanci. Doslova nás spláchly,“ přiznal hrající manažer Města Albrechtic Zdeněk Partyš. „Soupeř byl naběhaný, chodil hodně do sprintů. My jsme se po ztrátách míčů nestíhali vracet,“ podotkl hostující manažer.

Hostům mohla svitnout naděje ve druhém poločase. „Za stavu 0:2 měl dvě šance Kaštovský. Jednou zakončoval nůžkami, podruhé ho vychytal brankář. To byly jediné dvě naše možnosti,“ poznamenal Zdeněk Partyš, který osobně taky prožil jednu smutnou chvilku. V 68. minutě si vstřelil vlastní gól. „Přišel centr do vápna, chtěl jsem ho odvrátit na roh. Bohužel jsem to provedl tak nešťastně, že zapadl k tyčce vlastní branky. Když se zpětně ohlédnu, šlo o mého prvního vlastence v kariéře,“ zakončil albrechtický manažer.

Velké Heraltice – Město Albrechtice 5:0 (1:0)

Branky: 28. Jelínek, 49. a 88. Válek, 68. Partyš (vlastní), 78. Klein. Rozhodčí: Žáček – Grossmann, Seidl. ŽK: Otipka – Bartoníček, Kaštovský, Hrabovský. Diváci: 188.

Město Albrechtice: Mužík– Simichanidis, Partyš, Středula, Sotorník – Bartoníček, Hrabovský (71. Vyležík), Klepáček, Hrubý (55. Šupák) – Kaštovský (81. Ondrák), Číp (46. Houdek). Trenér: Ondřej Ficek.