To byl zápas! Fotbalisté Krnova v sobotním duelu Krajského přeboru předvedli velkolepý obrat. Na hřišti v Dolní Datyni prohrávali už 3:0, přesto si odvezli tři body. Ve druhém poločase začal řádit Martin Sklenařík, který hattrickem zařídil vítězství 4:3.

FK Krnov má formu | Foto: FK Krnov

„Nedokáži si pomalu vysvětlit, co se nám podařilo,“ usmíval se po utkání trenér Krnova Gustav Santarius. „Domácí na nás vletěli, my jsme hráli hrozně. Dělali jsme chyby, soupeř měl každý odražený balon a taky byl produktivní,“ poznamenal krnovský kouč. „Za stavu 3:0 měla Datyně ještě velkou šanci, tu jsme naštěstí přežili. Musím ale přiznat, že moc jsem v nějaký obrat nevěřil,“ podotkl Santarius. Jiskřičku naděje vykřesal v závěru prvního dějství Teichmann, který prostřelil vše, co mu stálo v cestě – 3:1.