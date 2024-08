Už v první minutě pálil hostující Murin do tyče. Ve 3. minutě už domácí prohrávali. Po centru Pavla Zagola se trefil Ďurica a když Pavel Zagol dal na 0:2, vypadalo to se Slavojem hodně špatně. „Nevstoupili jsme tradičně do utkání dobře. Rychle jsme dvakrát inaksovali a bylo rozhodnuto,“ řekl trenér Bruntálu Petr Kostelník. „Přijde mi, že se bojíme hrát. Na tréninku přitom kluci jezdí, do zápasu to ale nejsou schopni přenést,“ povzdechl si zkušený kouč.

Jakubčovice si nakonec dokráčely k pohodovému vítěztví 4:1. „Chybí nám zkušení hráči. Máme sice Hrubého, který je dobrým fotbalistům, zdravotně není ale v pořádku,“ poznamenal Petr Kostelník. Už ve středu hraje Bruntál doma, a to s Heřmanicemi. „Potřebujeme se chytit. Bude to utkání o šest bodů. Nesmíme prohrát,“ zakončil trenér Slavoje.

Bruntál – Jakubčovice 1:4 (0:3)

Branky: 75. Baláž – 3. Ďurica, 9. a 50. P. Zagol, 34. Murin. Rozhodčí: Mitura – Lojek, Pasterčák. ŽK: Pokorný, Slavík, Štalmach, Šanda. Diváci: 250.

Bruntál: Dolanský – Pokorný, Kaluža (60. Baláž), Goněc, Cápek – Flekač (74. Duhajský), Štalmach (60. Slovák), Hanel, Šanda, Unverdorben (60. Krystyn) – Slavík (81. Kovář). Trenér: Petr Kostelník.

Jakubčovice nad Odrou: Buček - Čavera (46. M. Pražák), Raszyk (63. Petr), M. Zagol, Sommer – O. Moravec (46. Sedláček), F. Pražák, Vavroš, Murin (55. Schreier) – Ďurica, P. Zagol (66. K. Molnár). Trenér: Dušan Harazim.