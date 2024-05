/FOTOGALERIE/ Už sedmý zápas v řadě nepoznali fotbalisté z Města Albrechtic hořkost porážky. Naposledy dokázali uspět na horké půdě Bolatic. Vítězství 1:0 zařídil svým gólem ve druhém poločase František Kaštovský.

Bolatice - Město Albrechtice 0:1 | Foto: Patrik Kmínek

První poločas příliš zajímavých okamžiků nenabídl. „V prvním poločase jsme měli míč více ve svém držení. Dostali jsme se i do pár situací, kdy jsme mohli jít do vápna, to nám ale nevyšlo,“ přiznal hrající manažer Albrechtic Zdeněk Partyš.

Začátek druhého poločasu zlomil Břidličné vaz. Tři body do Polanky

Na začátku druhého poločasu potáhl míč Mlčoušek, dal ho pod sebe a Kaštovský obstřelil gólmana – 0:1. Chvílí na to se protihráče zbavil Středula, nahrával na Mlčouška, který ke smůle hostů ale brankáře Tomíčka nepřekonal. „Domácí poté začali hrát vabank. Posílili útok a dostali nás pod tlak,“ přiznal Zdeněk Partyš a pokračoval: „Měli nebezpečné centry ze stran, naštěstí jsme to ustáli. Musím říci, že zápas v Bolaticích jsme si užili. Hrálo se v krásném areálu a na skvěle připraveném trávníku.“

Městu se v poslední době daří. „Je to malý zázrak, že jsme v posledních sedmi zápasech neokusili hořkost porážky. Mohu říci, že jsme zachráněni a zbytek sezony si můžeme užít,“ zakončil hrající manažer Albrechtic.

Bolatice – Město Albrechtice 0:1 (0:0)

Branka: 52. Kaštovský. Rozhodčí: Thiemel – Těžký, Moravec. ŽK: Sikora – Středula, Partyš. Diváci: 128.

Město Albrechtice: Štencek – Vrána, Partyš, Čanecký, Sotorník – Středula (73. Šupák), Bartoníček, Hrabovský (60. Simichanidis), Mlčoušek (85. Hrubý) - Kaštovský, Číp (46. Houdek). Trenér: Zdeněk Partyš.