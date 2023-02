O co jde? Nově by se soutěže v České republice jmenovaly ligy. Od první a druhé jako profesionálních, až po osmou, což je v současnosti okresní soutěž. Třetí liga (ČFL a MSFL) by byla jen jedna (3. liga), divize na Moravě (4. liga) ze tří zpátky dvě a po šestnácti účastnících. V krajích by úplně skončila I.B třída, po krajském přeboru (5. liga) a I.A třídě se třemi skupinami (6. liga) by následoval okresní přebor (7. liga) a okresní soutěž (8. liga). V početně nabitějších regionech by pak mohli mít i devátou ligu.

Vše má na starosti sbor předsedů krajských fotbalových svazů, Regionální komise FAČR, která připravila návrh pro Výkonný výbor FAČR v Praze. „Celkově je to jednoduché. Před časem se rozšířil počet divizí, která tahala kluby z krajů. A my doplňovali své soutěže z okresů. Někde už to ale došlo daleko, že jsou v okresech soutěže, kde je jen osm, deset, jedenáct mužstev. A odtud, tedy z okresů, vzešel i tento nápad,“ vysvětluje pro Deník Vladimír Janoško, sekretář MSKFS.

Výsledkem minulých změn a rozšíření počtu divizí je fakt, že vyjma Valašského Meziříčí tvoří divizi F jen týmy z Moravskoslezského kraje. „Vynořila se tedy myšlenka o jejím zrušení,“ přiznává Janoško, který je součástí poradního orgánu, jež má přípravu a případnou realizaci změn na starosti.

První sezení má tato skupina 20. února v Praze a bavit se bude o nejrůznějších aspektech, které reorganizace s sebou přináší. „Je tu také snaha, aby každá řídící organizace byla v čele dvou soutěží. LFA má profesionální fotbal, Morava má MSFL a divizi, pod krajem by byla pátá a šestá liga, pod okresem pak sedmá a osmá. Výjimečně tedy i devátá,“ přibližuje Janoško.

Zajímavostí je, že okresní svazy z Moravskoslezského kraje patří k tahounům celé myšlenky. „Pozval jsem si sekretáře a předsedy STK, a všichni řekli, že pokud se to takto dohodne, nemají s tím problém. Spíše by to uvítali, protože by si tím naplnili své soutěže,“ podotýká Vladimír Janoško.

„Samozřejmě, jako na každou věc, i na tohle jsou dva pohledy. Někdo totiž říká, že kraj si odlehčí a zbaví se jedné úrovně, která přejde do okresů. Nám je to ale skutečně jedno. Když I.B třídy zůstanou, budeme se o ně dál starat. Když budeme muset převzít okresy, tak je převezmeme. Hlavní je, aby se zastavil v okresech propad, a ve výsledku bylo vše dobré pro fotbal,“ dodává Janoško.

Pochopitelně, pokud by změny měly naráz platit od léta 2024, musel by se pro příští sezonu nastavit klíč postupů a sestupů. Hrozilo by tak, že z některých soutěží by sestupovala i polovina mužstev. I to se bude řešit 20. února.

„Jsem pro, aby se nic neuspěchalo. Upřímně, pokud se budou redukovat divize ze tří na dvě, neumím si představit, že by se ve stejném roce sloučily i I.B třídy. Já budu navrhovat, aby vše bylo postupně a dopad nebyl tak tvrdý, že by se padalo třeba ze šestého místa,“ říká Vladimír Janoško, který ale podobný scénář z minulosti pamatuje.

„Teď to chceme udělat jemněji. Důležité je vše připravit a spočítat, i když je jasné, že to nebude vyhovovat všem klubům a funkcionářům. Pokusit se ale musíme o celorepublikový konsenzus,“ má jasno.

Každopádně vše záleží na tom, zda změny schválí Výkonný výbor FAČR v Praze. Janoško ale vzápětí ještě zdůrazňuje. „Chci ještě jednou upozornit, že o všem se zatím jen diskutuje, nic není rozhodnuto. Musíme si uvědomit, že celkově naše pyramida a systém soutěží je perfektní. Určitě to nechceme celé bortit,“ uzavírá sekretář MSKFS.