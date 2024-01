„Na Rapotín nemohu říci křivého slova. V klubu všechno funguje, jak má. Loni jsme soutěž zachránili, letošní sezona nám vychází. Po podzimu jsme čtvrtí, což je paráda. Asi málokdo to čekal,“ usmívá se Antonín Mura. Tým jako trenér převzal loni na jaře, kdy se Rapotínu nedařilo. Byl na padáka. „Udělali jsme šest zápasů bez porážku, to byl klíč k úspěchu. Jsem rád, že jsme se zachránili. Chci ale také říci, že trenér, který vedl tým přede mnou, odvedl kus dobré práce. Neměl ale štěstí na výsledky,“ podotkl zkušený kouč.

Rapotín má v kádru zajímavé hráče. Největší hvězdou je Milan Machalický, který si v minulosti vyzkoušel první ligu v barvách olomoucké Sigmy. Ke klíčovým hráčům patří také bruntálský záložník Mark Ostrák, který se během čtrnácti zápasů zapsal hned pětkrát mezi střelce. „Tým nemáme špatný. Kluci si dokážou na hřišti vyhovět,“ řekl Antonín Mura. Zajímavostí je taky to, že zkušený kouč cepuje i místního starostu Bohuslava Hudce. „Ještě se mi nestalo, že bych v týmu měl starostu. Musím říci, že maká příkladně,“ pousmál se. Velkou radost mu dělá kanonýr Ševčík.

V éteru probleskla zpráva, že by Antonín Mura mohl změnit klub. Zájem měl celek s Bernartic. „Do Bernartic opravdu nejdu. Měl jsem také nabídku z polských Branic, ale ani ta není aktuální,“ svěřil se zkušený kouč.

V Rapotíně je spokojený, ale přece jenom jedna věc ho netěší. „Mám to do Rapotína daleko. Cestování je ubíjející. Za den najedu 170 km, a to je opravdu pálka. Navíc přes Skřítek nyní v zimě, to není žádný med. Kdybych dělal jen manažera je to únosné, nicméně jezdi tuto trasu třikrát v týdnu, je opravdu náročné,“ zakončil povídání.