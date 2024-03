Generálka na jarní část I. A třídy vyšla fotbalistům z Města Albrechtic skvěle. Na přírodní trávě v ve Velkých Hošticích porazili Hradec nad Moravicí 6:1. A to trenér Ondřej Ficek neměl k dispozici kompletní sestavu.

Město Albrechtice - Hradec nad Moravicí 6:1 | Foto: Jakub Hrubý

„Jsem rád, že jsme mohli hrát na přírodní trávě. Za to patří dík Velkým Hošticím, za to, že tam pro nás našly prostor,“ pochvaloval si hrající manažer Města Albrechtic Zdeněk Partyš. „Dobře jsme si zaběhali. Byla to to dobrá příprava na zápas s Chlebičovem. Po celé utkání jsme byli lepším týmem, a to jsme nebyli kompletní. Chyběli nám tři, čtyři hráči ze základu,“ dodal manažer Albrechtic.

Město Albrechtice – Hradec nad Moravicí 6:1

Branky Albrechtic: Houdek 2, Hrabovský 2, Mlčoušek, Vrána.

Město Albrechtice: Štencek – Vrána, Partyš, Čanecký, Sotorník – Mlčoušek, Bartoníček, Hrabovský, Simichanidis – Houdek, M. Šupák. Trenér: Ondřej Ficek.