„Soupeř chtěl více. Naši hráči byli odevzdaní a když dostali ve třetí minutě gól, tak je to ještě více srazilo,“ hodnotil sobotní porážku 1:2 předseda Jiskry Rapotín Milan Stratil.

A po utkání se začal řešit trenérský post. Nebylo tomu tak z iniciativy vedení, ale přišel s tím sám, nyní již bývalý, hlavní kouč Jiří Kohout. „Nesu zodpovědnost za sestavu a výsledky, proto i přes důvěru vedení své místo uvolňuji. Mužstvo potřebuje novou energii,“ sdělil Deníku.

„Seděli jsme spolu po zápase a něco naznačoval. Ale nechtěl jsem to řešit, protože po zápase byla špatná nálada a v tu dobu to každý balí. Poslal potom nějaké zprávy a v úterý svůj konec potvrdil. Bylo z něj cítit, že je rozhodnutý a nemělo smysl jej přemlouvat,“ popsal Stratil.

A Rapotín již má náhradu a nehledal ji dlouho, ani mimo klub. Nový trenérem, který se pokusí tým zachránit v páté nejvyšší soutěži, se stal Antonín Mura, jenž v klubu působí od zimy a pomáhal přivést posily.

„Je to pro nás nejrychlejší a nejjednodušší řešení. Zná hráče, sleduje je při zápasech a pokusí se tým nabudit a zachránit v soutěži. Navíc má zkušenosti i autoritu,“ popsal důvody výběru nového kouče předseda.

Antonín Mura již vedl úterní trénink, kterého se jako hráč zúčastnil také bývalý trenér Jiří Kohout. „Nerozešli jsme se ve zlém. Přicházel sem před rokem v podobné pozici a tým se mu povedlo zachránit. Teď jsme na tom ještě hůře, tak se to třeba také povede. Měli jsme teď dva mladé trenéry a jsme podruhé ve stejné situaci. Věřím, že kouče Muru budou kluci respektovat. V Losinách to také začalo fungovat, když tam dali staršího trenéra,“ říká Stratil.

Asistenta bude kouči Murovi dělat hráč Jaroslav Klemsa. „Je to z toho důvodu, že to má trenér z ruky, je zaměstnaný a pravděpodobně nebude úplně na všech trénincích. V tom je to složitější a uvidíme, jestli to bude ku prospěchu,“ objasnil předseda.

Hned na derby

Rapotín s novým koučem čeká ostrý start. Již o víkendu je na programu derby na hřišti Velkých Losin, následuje vložené středeční kolo v Mohelnici a vše zakončí třetí regionální derby v řadě proti Zábřehu.

„I proto by bylo složité hledat někoho, kdo by se tady teprve rozkoukával. Navíc to bylo tak rychlé, že jsme neměli nikoho vytipovaného,“ uznal Stratil.

A všem je jasné, že právě tento náročný týden může hodně napovědět, zda změna byla povedená a k něčemu povede. „Když nezískám ani bod, tak už se asi uvidíme v I. A třídě. Určitě budeme rádi z Losin za bod, ale třeba se nám podaří vyhrát a právě tohle derby nás nastartuje. To by bylo super. Určitě budou všichni nahecovaní,“ hlásí Milan Stratil.

Aby se klub povedlo zachránit, je potřeba, aby začal střílet góly. Ve čtyřech zápasech dal pouze dva, naopak se oproti podzimu zlepšil v defenzivě, když inkasoval pouze třikrát a dvakrát udržel čisté konto.

„Čekali jsme, že bodů bude více. Na podzim jsme nestříleli góly a naopak jsme si je sami dávali. Obrana nebyla pevná. Podle toho jsme tým posilovali - do útoku a do obrany - v ní se to zlepšilo. V přípravě to vypadalo, že to bude fungovat, branek jsme dávali hodně, ale najednou přišla soutěž a je to pro nás zakleté. Dali jsme za dva zápasy pět břeven, v Dolanech jsme měli snad devět šancí a je strašné, co se nedalo,“ uzavřel Milan Stratil.

