Oldřišov dával hned od začátku najevo, že Krnovu rozhodně nehodlá body odevzdat lacino a zajímavé momenty byly k vidění na obou stranách. Nakonec šel hostující výběr do dvoubrankového vedení zásluhou Saba a následně Václavka. Domácí ve 33. minutě kontrovali brankou Kubaláka.

„V Oldřišově se hraje těžko, zápasy jsou tady vždycky bojovné. Věděli jsme, že nás nic jednoduchého nečeká, je tady takové úzké hřiště a domácí jsou hodně zarputilí,“ začal s hodnocením trenér Krnova Gustav Santarius mladší. „Mrzí mě akorát inkasovaná branka na 2:1, kde jsme udělali chybu a zápas jsme si zbytečně zkomplikovali. Kdyby se to drželo na 2:0, bylo by to pro nás jednodušší. Domácí se tak dostali do hry, naštěstí se nám ale nakonec podařilo zápas zvládnout,“ oddechl si Santarius. Nejblíže byl Oldřišov ke srovnání ve druhé půli, když Dřizgevičova standartka orazítkovala tyč Řeháčkovy svatyně.

„Myslím si, že jsme Krnovu byli více než vyrovnaným soupeřem, když to shrnu, tak si Krnov kromě branek žádné vážnější šance nevytvářel,“ konstatoval trenér domácího Oldřišova Petr Hlaváček. „Dva góly jsme jim darovali vlastními chybami. Připravovali jsme se na jejich dlouhé míče za obranu, ale bohužel jsme dvakrát zaspali a inkasovali,“ mrzelo oldřišovského stratéga.

„Ve druhé půli jsme Krnov zamkli, ale kromě šance Kubaláka a tyčky Dřizgeviče jsme si nic většího nevypracovali. Asi by zápasu remíza slušela víc, ale na kluky jsem hrdý. Jen mě štve, že se nám zranili tři hráči základní sestavy a budou dlouhou dobu mimo hru. Dřizgevič má koleno, Hartmann má asi zlomené prsty a Pavlíček má něco s kotníkem,“ uzavřel Hlaváček.

Oldřišov – Krnov 1:2 (1:2)

Branky: 33. Kubalák – 17. Sabo, 24. Václavek. ŽK: Janík, Hartmann – Bartoníček. Rozhodčí: Čuba – Kielar, Duda. Diváci: 166.

Oldřišov: Kubný – Mezera, Hartmann, Pavlíček (30. M. Žídek), Kurka – Dřizgevič, Janík (78. Prokša), Šmalec – Bořucký, Kubalák, Strakoš (60. Továrek). Trenér: Petr Hlaváček.

Krnov: Řeháček – Burian, Swiech, Tümmler, Havlíček – Sabo (18. Sklenařík), Bartoníček, Váňa (84. Zavadil), Holec (65. Kolbasa), Václavek (65. Holčák) – Hrubý. Trenér: Gustav Santarius ml..