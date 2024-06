/FOTOGALERIE/ Bez gólmana a pouze s jedenácti hráči vyrazili fotbalisté Města Albrechtic do Libhoště. Na první pohled řádně oslabený celek předvedl velkou jízdu. V brance se stoperem Zdeňkem Partyšem dokázal vyhrát 3:1.

Libhošť - Město Albrechtice 1:3 | Foto: Petr Kmínek

„Šlo o poslední zápas sezony, chtěli jsme si ho užít. Věděli jsme, že když získáme minimálně bod, tak skončíme šestí. Motivace byla velká,“ přiznal hrající manažer Albrechtic Zdeněk Partyš. Ten se třicet minut před výkopem rozhodl, že bude chytat. „Neměli jsme gólmana. Nakonec jsme si řekl, že do toho půjdu. Naposledy jsem stál mezi tyčemi, někdy v dorostu,“ pousmál se.

Město se snažilo o kombinaci. „Nechtěli jsme nakopávat balony, to by byla naše smrt. Snažili jsme kombinovat a to nám vycházelo,“ pochvaloval si. „Věděli jsme, že musíme šetřit se silami,“ dodal.

Ve 38. minutě kopali hosté rohový kop. Kaštovský dal balon pod sebe a Středula otevřel skóre. Po přestávce si došel pro faul do vápna Klepáček a Kaštovský z penalty zvyšoval na 0:2. Dvacet minut před koncem nasadil k velkému sólu Kaštovský, obešel snad šest hráčů a balon poslal mezi nohama gólmana Míčky do sítě. Domácí pak už jen korigovali na 1:3. „Kluci podali parádní výkon. Dřeli na maximum. Tímto vítězstvím jsme korunovali povedenou jarní část,“ pochvaloval si Zdeněk Partyš.

Ke svému výkonu v brance řekl: „Měl jsem obrovský kus štěstí. Domácí hráči mě trefovali. Musím přiznat, že jsem si chytání užil. Škoda toho gól v závěru, mohlo to být i s nulou.“

Libhošť – Město Albrechtice 1:3 (0:1)

Branky: 81. Hanzelka – 38. Středula, 59. (penalta) a 70. Kaštovský. Rozhodčí: Thiemel – Těžký, Moravec. ŽK: Středula, Klepáček, Simichanidis. Barkoci. Diváci: 123.

Město Albrechtice: Partyš – Čanecký, Vrána, Sotorník, Simichanidis – Kaštovský, Středula, Klepáček, Šupák – Barkoci, Houdek. Trenér: Ondrej Ficek.