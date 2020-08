Fotbalisté Krnova jedou na vítězné vlně. Vyhráli i třetí zápas v sezoně, když na domácím hřišti porazili Kobeřice 1:0. Jedinou branku vstřelil Mark Ostrák.

Gustav Santarius, trenér Krnova | Foto: Jan Pitřík

„První poločas jsme zvládli výborně. Měli jsme šance, nedali jsme penaltu. Podařilo se nám vstřelit gól do šatny. Asi v domnění, že to půjde samo, nám druhá půle vůbec nevyšla. Soupeř byl více na míči. Přehrával nás, ale my jsme měli v brance skvělého Řeháčka, který nás podržel. K vítězství jsme se ve druhém poločase protrápili,“ řekl trenér Krnova Gustav Santarius mladší. Penaltu v první půli zahodil Ondřej Bartoníček, respektive brankář Štencel mu jí chytil. „Máme ale tři body, což je důležité. Ve středu se těšíme na Bílovec. „Hráli jsme dobře, za mě nejlepší výkon od doby, co jsem v Kobeřicích. Měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměnili. Koncovka je náš největší problém. Když už jsme branku dali, sudí nám gól neuznali. Přišli jsme o dva zraněné hráče. Vůbec nevím, s kým budeme ve středu hrát proti Bystřici,“ okomentoval zápas hostující stratég Dušan Christoph.