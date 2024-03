/FOTOGALERIE/ Jarní premiéra fotbalistům z Města Albrechtic vyšla na jedničku. Domácí tým si poradil s nebezpečným Chlebičovem. Vítězství 1:0 zařídil deset minut po přestávce Jakub Houdek.

Město Albrechtice - Chlebičov 1:0 | Foto: Město Albrechtice

„Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř. Naposledy nám dal osm branek. Tentokrát jsme utkání ale zvládli,“ byl rád hrající manažer Města Albrechtic Zdeněk Partyš. „Celkově šlo o zápas bez šancí, které příliš pohledný fotbal nenabídl. Bylo to dáno i terénem,“ dodal domácí manažer.

V 55. minutě se do míče opřel Kaštovský. Gólman Vltavský míč vyrazil k Houdkovi a ten ho nasměroval do sítě. Velkou šanci měl střídající Simichanidis, který trefil spojnici tyče a břevna. V závěru sahala Viktoria po vyrovnání. Brankáře Štencka zachránila od pohromy branková konstrukce. „Za vítězství jsme strašně rádi. Jsou to pro nás důležité tři body. Nyní je chceme potvrdit v domácí duelu s Ludgeřovicemi,“ zakončil Zdeněk Partyš.

Město Albrechtice – Chlebičov 1:0 (0:0)

Branka: 55. Houdek. Rozhodčí: Tomai – Čecháček, Leško. ŽK: Středula – Kužel, Pavelek. Diváci: 110.

Město Albrechtice: Štencek – Vrána, Partyš, Čanecký, Sotorník – Kaštovský (83. Šupák), Středula, Bartoníček – Mlčoušek, Houdek (88. Hrabovský), Hrubý (63. Simichanidis). Trenér: Ondřej Ficek.