„Padli jsme. Navíc jsme přišli o tři hráče,“ povzdechl si hrající manažer Města Albrechtic Zdeněk Partyš. Hned v úvodu si jeho tým vytvořil tři velké šance. Klepáček běžel sám na Morice, jenomže nedal. Další velkou tutovku měl Číp a nakonec neuspěl ani Čanecký. „Byla to škoda. Hlavně šance Čípa byla milionová, Zápas se mohl vyvíjet jiným směrem,“ kroutil hlavou domácí manažer. Ve 34. minutě kopali hosté standardku a Hudeczek, bývalý hráč Hlučína otevřel skóre. A to nebylo vše. O šest minut později se prosadil Štefek a bylo to 0:2. Domácím svitla naděje minutu před poločasem, kdy prošel přes tři hráče Hrabovský a snížil na 1:2.