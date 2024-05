/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tenhle zápas rozhodně nenudil. Fanoušci v Městě Albrechticích si přišli na své. Domácí celek hostil Strahovice. Souboj dvou týmů, které na jaře mají slušnou formu, skončil remízou 3:3.

Město Albrechtice - Strahovice 3:3 | Video: Jakub Hrubý

„Zdravotní problémy nepustily do hry Mlčouška s Vránou. Ztratili jsme tak rychlost na krajích,“ poznamenal hrající manažer Albrechtic Zdeněk Partyš. Domácí šli do vedení už v 11. minutě. Kaštovský našel Čípa a ten krásnou hlavičkou uklidil balón pod břevno. „Trefil se nádherně do šibenice, přesně jako to dělával Zlatan Ibrahimović v dobách své největší slávy,“ srovnával bývalý ligista. Z vedení se Albrechtičtí neradovali dlouho. „Soupeř dokázal výsledek otočit. Dalším gólem dokázal následně zareagovat na naše vyrovnání. Kluci ale ukázali charakter. Podařilo se nám srovnat. V závěru jsme dokonce sahali po výhře,“ řekl Zdeněk Partyš. „Remíza je ale spravedlivá,“ podotkl vzápětí.

Další dvě branky vstřelili domácí po standardních situacích. Ty rozehrával Kaštovský a v obou případech zakončoval Čanecký. „Standardky byly dobře zahrány. Matěj Čanecký se pak dobře choval v boxu. Musím ale pochválit také Strahovice. Mají velmi dobrý tým. Diváci si taky přišli na své. Šest branek ve fotbale je vždy slušné číslo,“ zakončil Zdeněk Partyš.

Město Albrechtice – Strahovice 3:3 (2:2)

Branky: 11. Číp, 45. a 65. Čanecký – 19. a 62. V. Malchárek, 31. Slanina. Rozhodčí: Godfryd – Slaný, Boček. ŽK: Čanecký, Šupák – Slanina, Továrek. Diváci: 150.

Město Albrechtice: Štencek – Simichanidis, Partyš, Čanecký, Sotorník – Klepáček, Kaštovský, Hrabovský, Bartoníček, Šupák (73. Houdek) – Číp (80. Vrána). Trenér: Ondřej Ficek.