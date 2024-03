/FOTOGALERIE/ Nová posila Města Albrechtic se blýskla dvěma góly. Adam Středula se tak výraznou měrou podílel na vítězství 3:1 v přípravném duelu se Slavkovem. Kouč Albrechtic Ondřej Ficek ale nemohl do hry nasadit rychlonohého záložníka Jakuba Hrubého, kterého trápí zdravotní problémy.

Město porazilo Slavkov | Foto: Jakub Hrubý

„První poločas nám vyšel skvěle. Prakticky se hrálo na jednu bránu. Dali jsme tři hezké góly, dvakrát se trefil Adam Středula. Naše hra měla slušné parametry,“ byl spokojený hrající manažer Albrechtic Zdeněk Partyš. „Po přestávce už to vůbec dobré nebylo. Hráli jsme hrozně. Každý si dělal, co chtěl. Více to komentovat nechci. Musel bych být vulgární a jelikož to čtou třeba i děti, tak by to nebylo vhodné,“ dokončil své hodnocení manažer Města Albrechtic.

V generálce Město narazí na Hradec nad Moravicí. „Rádi bychom hráli na přírodní trávě. Snažíme se domluvit hřiště ve Velkých Hošticích,“ uzavřel Zdeněk Partyš.

Město Albrechtice – Slavkov 3:1 (3:0)

Branky Města Albrechtic: Středula 2, Houdek.

Město Albrechtice: Štencel – Partyš, Čanecký, Mlčoušek, Sotorník – Středula, Bartoníček, Vyležík – Simichanidis, Houdek, Krejčíř. Trenér: Ondřej Ficek.