Slavia Opava, Sokol Hněvošice, TJ Sokol Služovice, TJ Otice, TJ Moravice, FK Nova Vávrovice, Viktoria Chlebičov, TJ Vítkov, Sokol Mokré Lazce, SK Komárov a nyní Město Albrechtice. To je výčet klubů, jejichž dresy během své kariéry Matěj Číp oblékal. „Když se na to koukám, tak seznam klubů, kterými jsem prošel, je opravdu pestrý,“ pousměje se Matěj Číp. „Mám k tomu ale jasné vysvětlení. Hraji tam, kde mám kamarády. Takže, když oni mění dresy, nechám se přemluvit taky a pak to vypadá, že jsem fotbalový cestovatel,“ vysvětluje odchovanec opavské Slavie.

„Uvedu jeden příklad. Kopal jsem okres, kde jsem byl spokojený. Ozvali se mi kámoši, zda nechci za nimi do Chlebičova, tak jsem šel,“ vykládá. „Třeba ve Vítkově se mi líbilo, jenomže je to z Opavy daleko, nestíhal jsem v práci. Rozhodl jsem se , že půjdu zpátky do okresního přeboru. Zavolali kamarádi, zda nechci za nimi do Mokrých Lazců, tak jsem šel. A tak je to se mnou pořád,“ pokračuje v povídání Matěj Číp.

V zimě poprvé vyrazil mimo opavský okres, stal se totiž posilou Města Albrechtic z bruntálského okresu. „V zimě do Albrechtic přestoupili mojí kamarádi František Kaštovský s Adamem Středulou, navíc tam trénuje Ondřej Ficek a manažera dělá Zdena Partyš. K tomu jsem si chtěl vyzkoušet ještě vyšší soutěž. Vše do sebe krásně zapadlo,“ komentuje své angažmá v Albrechticích. Namířeno tam měl už v minulosti. „Dva roky zpátky jsme tam šli do přípravy s Fandou Kaštovským, tehdy tam kopal Zbyněk Pospěch, tenkrát to ale nedopadlo,“ vzpomíná Matěj Číp.

V Městě Albrechticích se buduje zajímavý tým, který se má v novém ročníku rvát o přední příčky. „Je to tam hodně zajímavé. Zdena Partyš poskládal dobrý tým, který chce ještě v letní přestávce vytunit. Pro mě je to taková cizina, poprvé jsem vylezl mimo okres,“ poznamenává rodák z Opavy.

Během své pestré kariéry prostřídal hned několik postů v sestavě. „Jsem takový univerzální voják. Je mi jedno, kde hraji, nejlépe se ale cítím asi v útoku. Často jsem hrával i střed zálohy, ale v Albrechticích jsou tam větší borci,“ směje se Matěj Číp.

Zajímavostí spojenou s jeho osobou je, že během své kariéry si zahrál hned s několika fotbalisty, kteří kopali na profesionální úrovni. Namátkou můžeme zmínit Zdeňka Partyše, Ondřeje Ficka, Lumíra Sedláčka nebo Jakuba Dohnálka. „Je to tak, člověk nemusí hrát ligu a s ligisty si zahraje,“ podotýká útočník Města Albrechtic.

Každé své angažmá hodnotí Matěj Číp pozitivně. „Všude jsem se cítil dobře. Měl jsem štěstí na dobré spoluhráče. Vzpomínám si na štaci ve Služovicích. Vrátil jsem se tam, když spadly do trojky. Chtěli jsme postoupit, první tři kola nám nevyšla. Porazili jsme jen béčko Kozmic. Nakonec z toho ale byla spanilá jízda. Vyhráli jsme těžkou prajzkou skupinu s náskokem snad čtrnácti bodů. Dařilo se mi individuálně, jako střední záložník jsem dal třináct gólů a měl i hodně asistencí,“ hovoří Matěj Číp o své povedené štaci.

Jeho hlavním sportem byl původně hokej. „Hrál jsem pravé křídlo. V deváté třídě jsem skončil, nebyl jsem tak dobrý, abych mohl hrát za dorost, který byl ligový. V té době mě už více bavil fotbal a začal jsem chodit do Opavy na Minervu,“ přibližuje.

Fotbal samozřejmě zkušeného fotbalistu neživí. Dělá výčepního ve vyhlášené opavské pivnici Drak. „Musím přiznat, že ta práce mě baví. Navíc tady narazím na celou řadu zajímavých lidí. Když je v Opavě, tak se k nám staví i Ivan Trojan,“ zakončuje povídání Matěj Číp.