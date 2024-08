„Odehráli jsme povedené utkání. Přišlo hodně diváků, což nás mile překvapilo,“ začal o zápase hovořit domácí trenér Gustav Santarius. Jeho tým začal aktivně. „V prvním poločase jsme si vytvořili tři stoprocentní šance, ty se nám ale nepodařilo proměnit, což mě mrzí,“ přiznal domácí stratég. Všechny měl Houdek. Nejdříve z metru trefil brankáře Sajdoka. Jeho druhý pokus skončil na tyči. Po kombinaci na levé straně se k míči dostal Strážnický a po jeho přihrávce nechal Houdek znovu vyniknout kozmického gólmana.

„Měli jsme trochu obavy z druhého poločasu. Soupeř hrál z nízkého bloku a chodil do brejků. Naštěstí se nám podařilo vstřelit branku, která nás uklidnila,“ pokračoval v povídání Gustav Santarius. Na centr z pravé strany si vyskočil Čanecký a poslal hlavou Albrechtice do vedení. Kozmice hrozily hlavně Mlýnkem. Sedm minut před koncem vyšla domácím další akce. Strážnický našel Raiskupa a ten zadní tyči uklidil balon do sítě. „Mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem. Do šancí jsme se dostávali. Kluky chválím, odvedli dobrý výkon,“ zakončil Gustav Santarius.

Město Albrechtice – Kozmice 2:0 (0:0)

Branky: 58. Čanecký, 83. Raiskup. Rozhodčí: Tomai – Ritter, Kubáček. ŽK: Partyš, Houdek – Lesniak, Mlýnek. Diváci: 220.

Město Albrechtice: Řeháček – Vrána (18. Jiří Mlčoušek), Tümmler, Čanecký, Burian (87. Novotný) – Bartoníček (87. Hrabovský), Partyš – Boček (71. Raiskup), Říha (71. Jan Mlčoušek), Strážnický – Houdek. Trenér: Gustav Santarius.