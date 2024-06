Fotbalisté z Města Albrechtic byli v Kozmicích stoprocentní. Domů si odvezli tři body, a to za vítězství 3:2. Hrdinou duelu byl Alex Klepáček, autor dvou branek. Hostující celek tak po dvou pětigólových debaklech zabral a do tabulky si I.A třídy si připsal tři body.

Město Albrechtice - Strahovice 3:3 | Video: Jakub Hrubý

„Předem bych chtěl říci, že se hrálo na skvělém trávníku. Kozmice měli hřiště připraveno opravdu výborně,“ chválil hrající manažer Města Albrechtic Zdeněk Partyš. „Snažili jsme se o kombinační fotbal a brzy jsme dostali do vedení,“ podotkl hostující stoper. V 16. minutě vysunul Bartoníček Kaštovského a ten prostřelil brankáře Černého. O deset minut později bylo srovnáno. Na centr z levé strany si vyskočil Kania a hlavou vyrovnal. „My jsme se snažili o kombinaci. Ta nám vycházela. Nakonec jsme si do přestávky vzali vedení zpět,“ byl rád Partyš. Klepáček dostal míč od Bartoníčka a bylo to 1:2.

Fotbalové bleskovky z Opavska. Kam míří trenér Brožek?

Deset minut po přestávce se podařilo Kozmicím vyrovnat. K míči se mezi stopery dostal Kania a bodlem srovnal. Poslední slovo mělo ale Město Albrechtice. Fotbalový virtuóz Bartoníček se zbavil protihráče, dal na Klepáčka a bylo to 2:3. „Po dvou debaklech máme tři body. Definitivně máme jistou záchranu. Celkově se hrál v Kozmicích zajímavý fotbal, hra se přelévala z jedné strany na druhou. My jsme k tomu vyhráli, takže spokojenost,“ zakončil Zdeněk Partyš.

Kozmice – Město Albrechtice 2:3 (1:2)

Branky: 26. a 50. Kania – 16. Kaštovský, 40. a 79. Klepáček. Rozhodčí: Žáček – Seidler, Sladký. ŽK: Lesniak, Müller – Partyš, Hrabovský, Bartoníček. Diváci: 88.

Město Albrechtice: Mužík – Sotorník, Partyš, Vrána, Simichanidis – Klepáček, Bartoníček, Hrabovský, M. Šupák (86. Vašenda) - Kaštovský, Číp (78. Vyležík). Trenér: Ondřej Ficek.