/FOTOGALERIE/ Tři zápasy, tři vítězství! Fotbalisté z Města Albrechtic vstoupili do nového ročníku I. A třídy dobře. Navíc brankář Jakub Řeháček ve všech třech duelech vychytal nulu. Naposledy Město na domácím trávníku porazilo Oldřišov 1:0. Jediný gól proti nedávnému účastníkovi Krajského přeboru vstřelil v prvním poločase Ondřej Bartoníček.

„V prvním poločase jsme hráli dobře. Byli jsme na balónu, drželi jsme šířku hřiště. Vypracovali jsme si i dobré šance, bohužel ty se nám nepodařilo proměnit,“ uvedl trenér Albrechtic Gustav Santarius. Úvodní gólovku vytvořil Jan Mlčoušek, který zatáhl míč po pravé straně, dal ho na Klepáčka. Ten ale z dobré pozice přestřelil bránu. O pár okamžiků později utekl Klepáček, ke smůle domácích ale zakončoval vedle. Další gólovku zazdil Houdek. „Naší velkou bolestí je koncovka. Na ní musíme zapracovat. Do šancí se dostáváme, jenomže góly nedáváme,“ povzdechl si Gustav Santarius. Jediný gól zápasu padl ve 31. minutě. Bartoníček zahrával standardní situaci. Z pravé strany poslal míč do vápna a ten nakonec skončil za zády brankáře Kubného.

Druhý poločas už tak v povedený ze strany domácích nebyl. „Druhá půle byla v našem podání zklamáním. Byli jsme nervózní, Oldřišov převzal otěže zápasu do svých rukou. Těžil z výškové převahy. My jsme zareagovali střídáním a chodili do brejků. Dvě velké šance měl Marián Raiskup, který běžel dvakrát sám na gólmana, bohužel ani jednou neuspěl. Naštěstí jsme ale vítězství udrželi,“ vydechl si Gustav Santarius.

Město Albrechtice – Oldřišov 1:0 (1:0)

Branka: 31. Bartoníček. Rozhodčí: Moravec – Šigut, Thiemel. ŽK: Říha, Bartoníček, Burian – Kurka. Diváci: 120.

Město Albrechtice: Řeháček – Burian (84. Simichanidis), Čanecký (73. Raiskup), Tümmler, Boček (62. Vrána) – Bartoníček, Partyš – Klepáček, Říha, Jan Mlčoušek (62. Strážnický) – Houdek. Trenéři: Gustav Santarius, Janis Busios.