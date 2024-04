/VIDEO, FOTOGALERIE/ Doslova strašidelný vstup do zápasu měli fotbalisté Lichnova v Malých Hošticích. Ve dvacáté minut nabrali tříbrankové manko. V té chvíli byli zralí na ručník. Dokázali se ale zvednout. Pomohla jim penalta a nakonec si do tabulky I. B třídy zapsali bod za remízu 3:3.

Malé Hoštice - Lichnov 3:3 | Video: Petr Widenka

„Vstup do zápasu jsme měli hrozný. Dělali jsme chyby, které domácí trestali. Ve dvacáté minutě to vypadalo, že odjedeme z debaklem,“ poznamenal kouč Lichnova Martin Šlapák. Už ve 4. minutě nahrál Stříbný Pospěchovi a ten placírkou překonal gólmana Moškoře. Po čtvrthodině hry kopaly Malé Hoštice roh. Watzlawik centrovala a míč do sítě nasměroval Wittek. Za další čtyři minuty se skóre měnilo znovu. Wittek nahrál Pospěchovi a ten dával na 3:0. „V té chvíli měl člověk chuť ze zápasu utéct,“ dodal lichnovský kouč. Hosté se přece jen nadechli. Domácí zahráli ve vápně rukou a sudí Thiemel nařídil penaltu. Tu Petula proměnil. „Tenhle gól nám pomohl. Za mě šlo o jeden ze zlomových momentů utkání,“ poznamenal Martin Šlapák.

Po přestávce měly Malé Hoštice šance. V brance Lichnova ale čaroval skvělý Moškoř. Hlavně při tutovce Stříbného se vyznamenal. V 68. minutě vypálil bodlem po bráně Slepička a Exner byl bez šance. Nakonec se Lichnovu podařilo vyrovnat. Zasloužil se o něj svým důrazem bývalý kanonýr Chomýže Petula. „My jsme hráli pořád stejně. Dali jsme vlastně dva góly z jedné střely. Domácí měli šance, nás ale držel brankář Moškoř. Tento jsme získali s velkým štěstím,“ přiznal Martin Šlapák.

Lichnov aktuálně bojuje s velkou marodkou, navíc se vyrovnává s odchodem Ondřejem Bartoníčka do Města Albrechtic. „Je pravda, že Ondrův odchod byl citelným oslabením, do toho přišla velká marodka. Hrajeme v jedenácti, dvanácti lidech, a to je znát, docházejí nám síly,“ řekl Martin Šlapák a dodal: „Naštěstí se nám začíná marodka vyprazdňovat. Proti Jindřichovu by to mělo už lepší.“

Malé Hoštice – Lichnov 3:3 (3:1)

Branky: 4. a 20. Pospěch, 16. Wittek – 27. (penalta) a 75. Petula, 68. Slepička. Rozhodčí: Thiemel – Těžký, Tomeš. ŽK: Droppa, Celta – Lazar, Podaný, Petula. Diváci: 130.

Malé Hoštice: Exner – Unruh (60. Greško), Droppa, Chřibek, Schrom – Celta (60. Winkler), Suchánek, Watzlawik (46. Adamčík), Wittek – Pospěch (79. E. Vltavský), Stříbný. Trenér: Martin Vltavský.

Lichnov: Moškoř – Lazar, Fadrný, Mašlík, K. Podaný (74. Byrtus) – Sojčák, Slepička, J. Podaný, Pokorný – Komenda, Petula. Trenér: Martin Šlapák.