Po devatenáctce Baníku hostili krnovští fotbalisté další dorostenecký tým. Tentokrát přivítali na svém hřišti devatenáctku Opavy. Dlouho to vypadalo, že hosté budou úspěšní, ale opak byl pravdou. Krnov zabral a z 1:3 otočil na konečných 4:3.

Krnov porazil opavskou devatenáctku | Foto: Jan Pitřík

„Stejně jako proti Baníku, tak i tentokrát jsme šli do zápas v kombinované sestavě. Jelikož pracujeme na kondici, herně nám to tolik ještě nejde. Dělali jsme spoustu nepřesností,“ přiznal trenér Krnova Gustav Santarius. „Třicet minut to ještě šlo, pak už hrála Opava. Po přestávce šla do dvougólového vedení a zápas měla pod kontrolou,“ pokračoval trenér Krnova.