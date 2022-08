„Nejen Krnovu ale i ve Vrbnu pod Pradědem, odkud pocházím, spadl obrovský kámen ze srdce. Potřebovali jsme bodovat, abychom se odrazili, a to se povedlo,“ usmíval se po utkání Jakub Hrubý. „Nový Jičín má kvalitní tým. Musím přiznat, že skok z krajského přeboru do divize je obrovský. Stále si zvykáme. Více jsme začali i trénovat,“ přiznal jedním dechem. „Abych pravdu řekl, počítal jsem s bodem, tři jsou luxusní,“ zdůraznil.

Krnov porazil Nový Jičín, domácí držel skvělý Řeháček

Jeho chvíle přišla v prvním poločase, když otevřel zápasový účet. „Dobíhal jsem stopera, nečekal jsem, že tak zkušený hráč udělá chybu. Trenér mě nabádá k tomu, abych poslední hráče napadal. Soupeřův stoper dal malou domů, která mu nevyšla a já to špičkou kopačky uklidil do sítě,“ popisoval svůj gólový zápis. „Škoda, že jsme rychle inkasovali vyrovnávací branku. Naštěstí s námi nezamávala,“ vydechla si krnovská opora.

Video: Krnovský záložník Jakub Hrubý o vítězství nad Novým Jičínem

Ve druhém poločase šel Krnov do dvougólového trháku. „S přibývajícími minutami jsme mleli vodu. Hráči Nového Jičína jsou neskutečně naběhaní. Nám pomohl příchod Martina Sklenaříka, který hru uklidnil. Podržel balon, uhrával osobní souboje,“ chválil svého spoluhráče Jakub Hrubý.

Krnov potřeboval vyhrát už i proto, že první tři body bral i druhý divizní nováček, a to Břidličná, za kterou hraje Hrubého kamarád a trenér z dorosteneckých let Marcel Cudrák. „Je pravdou, že s Marcelem se hecujeme. Jsem rád, že jsme také vyhráli,“ poznamenal Hrubý.

Podívejte se: Navrátil pálil šance a rýmařovská Jiskra doma zhasla

Odchovanec Vrbna pod Pradědem si už divizi v minulosti vyzkoušel. „To mi bylo osmnáct, šanci mi dal trenér Vladimír Bártek, to byl správný srdcař. Podařilo se mi z pozice náhradníka dát čtyři branky,“ vzpomíná krnovský rychlík.

Rýmařov doma na favorita nestačil, dostal devět branek

Jakub Hrubý patři do skupiny gólových hráčů. „Nejlépe se cítím na pozici křídelního útočníka. S tím mám ale v Krnově smůlu, trenér chce, abych taky bránil. Věřím, že mi to tam začne padat,“ přiblížil čtyřiadvacetiletý fotbalista. Loni v přeboru nasázel soupeřům třináct branek, k tomu přidal dvanáct asistencí. „Rád bych tuto metu atakoval i letos. Ale dobře vím, že v divizi to bude těžší. Budu spokojený s poloviční porcí,“ svěřil se Jakub Hrubý, který v dorostu zažil sezonu, ve které se mu podařilo nastřílet třiadvacet branek. „To bylo za Marcela Cudráka,“ dodal.

Opava zažije atletický svátek. Tyčkař Kudlička se bude loučit tam, kde začínal

Na otázku, zda by si v budoucnu zahrál i vyšší soutěž, odpověděl: „Než pověsím kopačky na hřebík jako Ondra Bartoníček, rád bych si vyzkoušel MSFL, nejlépe u nás v Krnově. Ale stojím nohama na zemi. Vím, že je to běh na dlouhou trať.“