„Loňský ročník pro nás dopadl dobře. Na jaře jsme ho chtěli ještě vylepšit, ale bohužel nám to nebylo umožněno,“ řekl úvodem trenér krnovských fotbalistů Gustav Santarius mladší. „Měli jsme dobrou zimní přípravu. Tým byl na tom skvěle po kondiční stránce. Zasáhla ale vyšší moc a bylo po fotbale,“ konstatoval.

Velkou silou krnovského týmu je stabilní kádr. „Kádr zůstal a zůstane pohromadě. Samozřejmě, že evidujeme zájem o naše hráče z vyšších soutěží. Kluci mají možnost posunout se dál. Bereme to jako odměnu pro celý klub. Dali jsme se na cestu s vlastními mladými hráči a po ní chceme dále jít,“ zvedl prst Santarius.

„Nově do prvního týmu posunujeme šest kluků ročníku 2001. Výhodu vidím i v tom, že trénuje společně áčko s béčkem. Na hráče je tak vytvořen větší tlak. Pokud to těm z prvního týmu nejde, jdou hrát za rezervu, naopak ti z béčka si mohou říci o místo v prvním týmu,“ míní trenér fotbalového Krnova. Co se týká posil, pro nový soutěžní ročník, tak ty zatím v Krnově neřeší. „Nechceme do kádru zasahovat. Přivedli bychom někoho jen v případě, že by nám odešel některý s klíčových hráčů,“ prozradil Gustav Santarius.

Hráči momentálně netrénují ani podle individuálního plánu. „Kluci mají volno. Přípravu si dělají dle vlastního uvážení. Před soutěži budeme mít dost času. Je třeba brát v potaz to, že budeme začínat úplně od nuly. Beru to jako bychom se vraceli po zranění,“ zakončil šéf krnovské lavičky.