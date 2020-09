Krnovští fotbalisté nadále pokračují ve výborném vstupu do sezony. V nedělí odpoledne dokázali díky gólům Sklenaříka, Hrubého a Ostráka vyhrát v Oldřišově 3:0.

Gustav Santarius, trenér Krnova | Foto: Jan Pitřík

Už po čtyřech minutách hry se poprvé měnilo skóre. Hrubý odcentroval a Sklenařík dorazil míč do branky. O jedenáct minut později si oba role prohodili a Krnov šel do dvougólového trháku. „Začali jsme dobře. Byli jsme více na míče a dostávali se do dalších šancí. Avšak branku jsme do přestávky už nepřidali,“ poznamenal trenér Krnova Gustav Santarius mladší.