Velká jízda krnovských fotbalistů Krajským přeborem pokračuje. Tentokrát byl k vidění obrat duelu s Hlubinou. Domácí v poločase prohrávali 0:1, nakonec ale ve druhém poločase po dobrém výkonu dali tři branky a vyhráli 3:1.

Krnov otočil zápas s Hlubinou | Foto: Jan Pitřík

Hned v úvodu si domácí vytvořili velkou šanci. Z levé strany přišel centr a volný Teichmann měl na noze gól, jenomže balon napálil pouze do gólmana. „Škoda nevyužité šance. Ta jako by nás ovlivnila pro zbytek první půle. Hráli jsme špatně, vůbec nám nešla kombinace, Hlubina nás přehrávala,“ přiznal trenér Krnova Gustav Santarius. Hosté šli i po zakončení Saska do vedení. „A to nebylo vše, měli i další šance, v jednom případě nás zachránila branková konstrukce. Měli jsme štěstí,“ přiznal krnovský kouč.