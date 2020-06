„Zápas jsme pojali jako testovací. Zkoušeli jsme některé hráče z okolí a musím přiznat, že se nejevili vůbec špatně,“ řekl trenér Gustav Santarius.

Jednalo se o Romana Bočka, záložníka, který je kmenovým hráčem Města Albrechtic. „Určitě zaujal, ale problém je v tom, že z Albrechtic odešlo několik hráčů, a kdyby odešel i on, tým by se rozpadl. K jeho angažování se možná vrátíme později. Defenzivu Krnova by mohl vyztužit Martin Sklenařík z Břidličné. „Máme o něj zájem, budeme jednat. Je pravdou, že nabídek má ale více,“ přiznal krnovský kouč. Třetím nováčkem byl pak mladý Filip Tománek. „Šikovný fotbalista, ale momentálně není jeho příchod aktuální, přípravu začne s opavským béčkem, které hraje divizi.“

K samotnému zápasu Gustav Santarius řekl: „První poločas nebyl špatný, a to i přesto, že hru komplikoval těžký terén. Po přestávce jsme měli čtyři tutovky, ale ani jednu nedali. V závěru vyšly soupeři dva brejky, ze kterých vytěžil dvě branky.“

Krnov – Medlov 1:3 (1:1)

Branka Krnova: Hrubý.

Krnov: Řeháček – Tománek, Havlíček, Sklenařík, Matějíček – Boček, Bartoníček, Ostrák, Sabo – Miškev, Hrubý. Střídali: Teichmann, Burian. Trenér: Gustav Santarius