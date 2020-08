Velké komplikace má týden před startem nového ročníku Krajského přeboru trenér krnovských fotbalistů Gustav Santarius. Stoper Lukáš Macík totiž odešel do divizních Vítkovic. A aby toho nebylo málo, tak Adrian Miškev se připravuje s Rýmařovem.

Krnov přišel o Macíka | Foto: Externista

„Bohužel je to tak. Lukáš Macík se u nás posunul nahoru. Dobře pracoval, angažmá ve vyšší soutěži mu přeji. Navíc ve Vítkovicích mu byly vytvořeny dobré podmínky,“ poznamenal krnovský trenér. „My jsme se ale dostali do velkých problémů. Týden před startem soutěže se nám rozpadla stoperská dvojice, což se promítlo i do sobotního přípravného zápasu v Želatovicích. Vůbec nám nefungovala defenziva. Ale ani směrem dopředu to nebylo dobré,“ přiznal Santarius. Krnov v Želatovicích prohrál 4:0. Navíc na odchodu je nejspíše i Adrian Miškev. „Vypadá to tak. Je momentálně v Rýmařově,“ dodal trenér.