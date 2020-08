Tak to je velký luxus! Krnovští fotbalisté zatím prožívají parádní vstup do letošního ročníku Krajského přeboru. Po domácím vítězství nad Hájem dokázali svěřenci trenéra Gustava Santariuse vyhrát 4:2 v Petrovicích.

Velká posila Krnova Machalický | Foto: Miroslav Mazal

Přitom těsně před začátkem soutěže přišel Krnov o dva hráče. Macík odešel do Vítkovic a Miškev do Rýmařova. Jenomže bývalý ligový sudí, nyní krnovský kouč Gustav Santarius mladší dokázal rychle zareagovat, do kádru přivedl bývalého Sigmáka Michala Machalického, který se stal ihned klíčovým hráčem. V sobotu v Petrovicích se dokonce zapsal mezi střelce. „Machalický společně s Havlíčkem a Sklenaříkem byli našimi nejlepšími hráči,“ chválil trenér a k posile last minutě dodal: „Má ohromné zkušenosti, pro nás je klíčový. Jsem rád, že se nám ho podařilo získat.“